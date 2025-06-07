ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту

Субота 07 червня 2025 07:30
UA EN RU
Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Дмитро Войналович

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, срібна призерка чемпіонату світу та дворазова чемпіонка Європи, поділилася особистими труднощами та викликами, які з’явилися в житті спортсменки і її колег під час війни.

Відвертий коментар зірка спорту дала РБК-Україна (проект Styler) за кулісами шоу "єПитання" на Новому каналі.

Марина Бех-Романчук - про підготовку українських спортсменів до міжнародних змагань

"Найскладніше те, що ти не маєш можливості розслабитися, це постійне психологічне навантаження через події в Україні. Ти весь час хвилюєшся, що буде далі, як це буде", - розповіла Марина.

Війна кардинально змінила рутину спортсменів - від умов тренувань до організації виїздів на міжнародні змагання.

"До психологічного стану додаються супутні проблеми, з якими ми зіштовхуємось. Це і вимкнення світла, і важкі тренування, і виснажливі переїзди, щоб дістатися до аеропортів", - ділиться легкоатлетка.

Останнє для спортсменів дуже актуально, особливо, коли розпочинається сезон. Тому підготовка українських спортсменів до змагань, говорить Бех-Романчук, йде на нерівних умовах з інтернаціональними атлетами.

Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спортуМарина Бех-Романчук (фото: Новий канал)

Попри ці виклики, Марині, яка перебуває у шлюбі з українським плавцем та олімпійським чемпіоном Михайлом Романчуком, вдається зберігати рівновагу між кар’єрою та родинними цінностями.

"Вдається тримати цей баланс вже вісім років. Сподіваюся, що й далі так буде", - усміхається спортсменка.

Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спортуМарина Бех-Романчук з коханим чоловіком (фото: Новий канал)

Як зараз складається кар'єра Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук одна з найуспішніших українських легкоатлеток. Вона є чемпіонкою Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонкою Європи в приміщенні 2021 року в стрибку в довжину, призеркою чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину та багаторазовою чемпіонкою України.

Однак у травні 2025 року її тимчасово відсторонили від участі в змаганнях через позитивну допінг-пробу на тестостерон.

Нещодавно спортсменка емоційно прокоментувала цю ситуацію.

"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - написала вона в Instagram.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика Спортсмени
NEWS
Чого очікувати від курсу долара в середині червня: прогноз банкіра
Чого очікувати від курсу долара в середині червня: прогноз банкіра