Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, срібна призерка чемпіонату світу та дворазова чемпіонка Європи, поділилася особистими труднощами та викликами, які з’явилися в житті спортсменки і її колег під час війни.

Марина Бех-Романчук - про підготовку українських спортсменів до міжнародних змагань

"Найскладніше те, що ти не маєш можливості розслабитися, це постійне психологічне навантаження через події в Україні. Ти весь час хвилюєшся, що буде далі, як це буде", - розповіла Марина.

Війна кардинально змінила рутину спортсменів - від умов тренувань до організації виїздів на міжнародні змагання.

"До психологічного стану додаються супутні проблеми, з якими ми зіштовхуємось. Це і вимкнення світла, і важкі тренування, і виснажливі переїзди, щоб дістатися до аеропортів", - ділиться легкоатлетка.

Останнє для спортсменів дуже актуально, особливо, коли розпочинається сезон. Тому підготовка українських спортсменів до змагань, говорить Бех-Романчук, йде на нерівних умовах з інтернаціональними атлетами.

Марина Бех-Романчук (фото: Новий канал)

Попри ці виклики, Марині, яка перебуває у шлюбі з українським плавцем та олімпійським чемпіоном Михайлом Романчуком, вдається зберігати рівновагу між кар’єрою та родинними цінностями.

"Вдається тримати цей баланс вже вісім років. Сподіваюся, що й далі так буде", - усміхається спортсменка.

Марина Бех-Романчук з коханим чоловіком (фото: Новий канал)