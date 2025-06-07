Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, срібна призерка чемпіонату світу та дворазова чемпіонка Європи, поділилася особистими труднощами та викликами, які з’явилися в житті спортсменки і її колег під час війни.
Відвертий коментар зірка спорту дала РБК-Україна (проект Styler) за кулісами шоу "єПитання" на Новому каналі.
Марина Бех-Романчук - про підготовку українських спортсменів до міжнародних змагань
"Найскладніше те, що ти не маєш можливості розслабитися, це постійне психологічне навантаження через події в Україні. Ти весь час хвилюєшся, що буде далі, як це буде", - розповіла Марина.
Війна кардинально змінила рутину спортсменів - від умов тренувань до організації виїздів на міжнародні змагання.
"До психологічного стану додаються супутні проблеми, з якими ми зіштовхуємось. Це і вимкнення світла, і важкі тренування, і виснажливі переїзди, щоб дістатися до аеропортів", - ділиться легкоатлетка.
Останнє для спортсменів дуже актуально, особливо, коли розпочинається сезон. Тому підготовка українських спортсменів до змагань, говорить Бех-Романчук, йде на нерівних умовах з інтернаціональними атлетами.
Марина Бех-Романчук (фото: Новий канал)
Попри ці виклики, Марині, яка перебуває у шлюбі з українським плавцем та олімпійським чемпіоном Михайлом Романчуком, вдається зберігати рівновагу між кар’єрою та родинними цінностями.
"Вдається тримати цей баланс вже вісім років. Сподіваюся, що й далі так буде", - усміхається спортсменка.
Марина Бех-Романчук з коханим чоловіком (фото: Новий канал)
Як зараз складається кар'єра Марини Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук одна з найуспішніших українських легкоатлеток. Вона є чемпіонкою Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонкою Європи в приміщенні 2021 року в стрибку в довжину, призеркою чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину та багаторазовою чемпіонкою України.
Однак у травні 2025 року її тимчасово відсторонили від участі в змаганнях через позитивну допінг-пробу на тестостерон.
Нещодавно спортсменка емоційно прокоментувала цю ситуацію.
"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - написала вона в Instagram.
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