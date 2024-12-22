12 потужних цитат Усика про спорт, Бога та любов до України
Олександр Усик знову змусив увесь світ говорити про Україну! У вечір суботи, 21 грудня, на стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді він здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку-реванші. Цей тріумф не лише став черговим доказом його майстерності, а й показав, наскільки Усик залишається відданим своїм принципам.
Його слова про спорт, віру в Бога та любов до України резонують далеко за межами рингу. РБК-Україна (проект Styler) пропонує 12 найпотужніших цитат чемпіона, які надихають мільйони.
Потужні цитати Олександра Усика
- Я ніколи не говорю "це неможливо". Я зроблю так, що це стане для мене можливим.
- Я не вбивця, я боксер. Я знаю, що роблю і я роблю це добре.
- Найголовніше - це залишати зі своїми ногами на землі і ніколи не забувати, де ти почав свій шлях до успіху
- Ми маємо бути бджолами, які самі будують свою країну. Створюйте свої правила, не слухайте нікого.
Олександр Усик (фото: Getty Images)
- У всіх є страх. Якщо ти не боїшся, ти хворий. Є страх боягузтва. А є страх, який тебе заводить. Мене заводить.
- Я не суперзірка. Зірки на небі. Я звичайний хлопець, якому, можливо, щось трохи краще вдається.
- Не потрібно просити у Бога легку ношу. Краще попросити сильніші плечі.
- Я так скажу: коли ми закінчимо своє існування, кожна людина, тому що вона є тимчасовим чинником на цій землі, коли ми будемо стояти на Судному дні, то Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, а чи любив ти свого ближнього, чи сварив його, заздрив йому.
Олександр Усик (фото: Getty Images)
- Я відчував себе українцем завжди. Мені про це говорив тато: "Ти - українець". У школі я співав гімн перед всіма школярами. Вчителька мені аплодувала.
- Я не боюся їхати в Сімферополь і переїжджати в інше місто. Тут мій дім, тут народилися діти і паспорт я змінювати не збираюсь. Я українець, а Крим - це Україна
- Я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, бо вважаю себе патріотом рідної країни й щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди залишатимусь українцем.
Олександр Усик (фото: Getty Images)
- Я не збираюся забувати свій дім, місце, де народилися мої діти, де я закінчив школу, де я взагалі почав своє існування. Якби не Крим, то не було б Олександра Усика.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube-канали "Цитати відомих людей", "Трендець. Правила життя".