12 потужних цитат Усика про спорт, Бога та любов до України

Олександр Усик знову змусив увесь світ говорити про Україну! У вечір суботи, 21 грудня, на стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді він здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку-реванші. Цей тріумф не лише став черговим доказом його майстерності, а й показав, наскільки Усик залишається відданим своїм принципам.