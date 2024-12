Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: "Слезы гордости"

Андрей Данилко

Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, был лаконичным. Он разместил фото Усика, добавил "победную" песню Queen - "We Are The Champions", и оставил эмодзи в виде сердца.

Реакция Данилко на победу Усика (скриншот)

Артем Пивоваров

Певец, который поддерживал Усика на арене, выложил пост и показал, как поздравлял его после победы. Пивоваров открывал тренировку боксера и поражал всех пением вживую, а также исполнил гимн Украины непосредственно перед поединком.

Маша Ефросинина

"Это не просто историческая победа! Это момент, когда весь мир вновь говорит - Украина! Александр, ты сегодня единственный герой всех лент, чемпион, который всех объединяет в чувстве гордости и невероятной радости! Такие важные сейчас эмоции для всего нашего народа! Спасибо тебе!" - написала ведущая.

Ефросинина высказалась о победе Усика (скриншот)

Леся Никитюк

"Непобедимый козак! Поздравляю, легендарный", - написала она.

Никитюк поздравила Усика с победой (скриншот)

Надя Дорофеева

Певица смотрела бой Усика вместе со своим мужем Михаилом Кацуриным. И когда Надя услышала, что наш боксер победил, она не сдерживала эмоций и громко кричала.

Как Дорофеева смотрела бой Усика (скриншот)

Антонина Хижняк

Актриса поздравила Усика и "репостнула" публикацию с его фото.

"Слезы гордости за нашего чемпиона! Слава Украине" - написала Хижняк.

Хижняк поздравила Усика с победой (скриншот)

alyona alyona

Реперша лаконично отметила, что боксер - "Топ 1".

Алена Савраненко отреагировала на победу Усика (скриншот)

Павел Зибров

"Гордость! Искренние поздравления", - написал певец.

Зибров поздравил Усика (скриншот)

Лилия Ребрик

Ведущая отметила, что смотрела бой Усика в поезде. Все пассажиры, рассказала Ребрик, болели за боксера.

"Мы украинцы. И своего не отдадим" - также написала она.

Ребрик поздравила Усика (скриншот)

Григорий Решетник

Ведущий высказался о боксере как в Stories, так и в полноценном посте. Решетник отметил, что гордится Усиком.

Решетник о победе Усика (скриншоты)

Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка была растрогана кадрами Усика и его жены, которая поддерживает его и всегда рядом с любимым. Билодид отметила, что боксер и его избранница - "самые лучшие".

Билодид высказалась об Усике (скриншот)

Владимир Дантес

Певец был немногословен. Он показал, что тоже смотрел бой Усика, и дал понять, что очень радуется за боксера.

Stories Дантеса (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса проснулась в отличном настроении, ведь уже узнала о победе Усика.

Денисенко радуется из-за победы Усика (скриншот)