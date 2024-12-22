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Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: "Слезы гордости"

Воскресенье 22 декабря 2024 12:22
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Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: "Слезы гордости" Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, который уже называют реваншем века, вызвал бурную реакцию украинцев. И сейчас боксера приветствуют не только его фаны, но и звезды, среди которых Андрей Данилко, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Владимир Дантес и многие другие.

Что пишут об Усике певцы, актрисы и ведущие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Андрей Данилко

Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, был лаконичным. Он разместил фото Усика, добавил "победную" песню Queen - "We Are The Champions", и оставил эмодзи в виде сердца.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Реакция Данилко на победу Усика (скриншот)

Артем Пивоваров

Певец, который поддерживал Усика на арене, выложил пост и показал, как поздравлял его после победы. Пивоваров открывал тренировку боксера и поражал всех пением вживую, а также исполнил гимн Украины непосредственно перед поединком.

Маша Ефросинина

"Это не просто историческая победа! Это момент, когда весь мир вновь говорит - Украина! Александр, ты сегодня единственный герой всех лент, чемпион, который всех объединяет в чувстве гордости и невероятной радости! Такие важные сейчас эмоции для всего нашего народа! Спасибо тебе!" - написала ведущая.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Ефросинина высказалась о победе Усика (скриншот)

Леся Никитюк

"Непобедимый козак! Поздравляю, легендарный", - написала она.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Никитюк поздравила Усика с победой (скриншот)

Надя Дорофеева

Певица смотрела бой Усика вместе со своим мужем Михаилом Кацуриным. И когда Надя услышала, что наш боксер победил, она не сдерживала эмоций и громко кричала.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Как Дорофеева смотрела бой Усика (скриншот)

Антонина Хижняк

Актриса поздравила Усика и "репостнула" публикацию с его фото.

"Слезы гордости за нашего чемпиона! Слава Украине" - написала Хижняк.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Хижняк поздравила Усика с победой (скриншот)

alyona alyona

Реперша лаконично отметила, что боксер - "Топ 1".

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Алена Савраненко отреагировала на победу Усика (скриншот)

Павел Зибров

"Гордость! Искренние поздравления", - написал певец.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;Зибров поздравил Усика (скриншот)

Лилия Ребрик

Ведущая отметила, что смотрела бой Усика в поезде. Все пассажиры, рассказала Ребрик, болели за боксера.

"Мы украинцы. И своего не отдадим" - также написала она.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Ребрик поздравила Усика (скриншот)

Григорий Решетник

Ведущий высказался о боксере как в Stories, так и в полноценном посте. Решетник отметил, что гордится Усиком.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Решетник о победе Усика (скриншоты)

Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка была растрогана кадрами Усика и его жены, которая поддерживает его и всегда рядом с любимым. Билодид отметила, что боксер и его избранница - "самые лучшие".

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;

Билодид высказалась об Усике (скриншот)

Владимир Дантес

Певец был немногословен. Он показал, что тоже смотрел бой Усика, и дал понять, что очень радуется за боксера.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;Stories Дантеса (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса проснулась в отличном настроении, ведь уже узнала о победе Усика.

Данилко, Пивоваров и другие звезды поздравляют Усика с яркой победой над Фьюри: &quot;Слезы гордости&quot;Денисенко радуется из-за победы Усика (скриншот)

Напомним, ранее жена Усика показала, как он выглядит после боя.

Кроме этого, Усик растрогал речью после реванша над Фьюри.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Данилко, Пивоварова, Ефросининой, Никитюк, Дорофеевой, Хижняк, alyona alyona, Зиброва, Ребрик, Решетника, Билодид, Дантеса, Денисенко.

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