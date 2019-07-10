ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали очікувані кроки в перші 100 днів президентства Зеленського

Новини » Політика    10.07.2019 - 04:02
Українці назвали очікувані кроки в перші 100 днів президентства Зеленського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прямі переговори з ОРДЛО і Москвою про припинення війни на Донбасі - на третьому місці

Більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.

На запитання "Що з перерахованого на картці ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?", відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

  • Знизити тарифи на комунальні послуги - 42,8%;
  • Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента  - 36,6%;
  • Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України - 33%;
  • Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 31,4%;
  • Зменшити зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
  • Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму - 14,3%;
  • Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин - 12,1%;
  • Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 10%;
  • Прискорити розслідування злочинів проти Майдану - 9,6%;
  • Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 4,7%;
  • Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,7%;
  • Заарештувати російські активи в Україні  - 4,7%;
  • Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,9%;
  • Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента - 3,7%;
  • Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя - 2,2%;
  • Перенести Адміністрацію президента в іншу будівлю - 0,8%.

Раніше РБК-Україна, за даними опитування КМІС, опублікованому 16 квітня, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". 

Зеленський звільнив ще 70 голів РДА Зеленський призначив ще одного позаштатного радника
Новини України Володимир ЗеленськийКМИС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся