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Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо

STYLERЖиття    27.08.2019 - 16:59
Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо
Зеленський обрав кандидатуру на прем'єр-міністра України (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський хоче бачити Олексія Гончарука новим прем'єр-міністром України

Олексія Гончарука президент України Володимир Зеленський обрав на посаду прем'єр-міністра і саме його кандидатуру він буде пропонувати парламенту. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на анонімні джерела.

Як повідомили у виданні, в середу Володимир Зеленський і керівництво Офісу проведуть консультації і співбесіди та за іншими кандидатурами членів уряду.

"Це не якась недовіра до Гончарука, а розуміння, що так чи інакше діяльність будь-якого міністра буде впливати на репутацію президента і він несе відповідальність. Так сприймає суспільство", – пояснив інсайдер.

Олексій Гончарук – юрист, раніше працював управляючим партнером у юридичній компанії. У 2014 році балотувався у Верховну Раду від партії "Сила людей", однак вона набрала всього 0,1%. Також Гончарук був позаштатним радником міністра екології Ігоря Шевченка, якого пов'язували з олігархом Олександром Онищенком.

Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо

Володимир Зеленський і Олексій Гончарук (chamber.ua)

Після цього – був радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. Навесні цього року Гончарук познайомився з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову, де він зайняв посаду заступника керівника Офісу президента.

Олексій Гончарук був одним з ініціаторів перекладу автобіографії Нельсона Мандели українською мовою. Більш того, в 2014 році ймовірний прем'єр-міністр України разом з Геннадієм Друзенко та Василем Старком особисто презентували "Довгий шлях до свободи" у різних містах країни.

Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо

Олексій Гончарук на презентації книги "Довгий шлях до свободи" (фото: facebook.com/aleksey.goncharuk)

Крім того, Гончарук любить футбол. "Відчуття від гри у великий футбол з чимось порівняти важко", - писав він у своєму Facebook.

Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо

Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна, рішення про прем'єрство Гончарука остаточно було прийнято ще на вихідних. Крім того, майбутній прем'єр-міністр навіть вже отримав карт-бланш для проведення переговорів з членами своєї майбутньої команди.

За словами Кошкіної, основний претендент на посаду міністра економіки – Тимофій Милованов, керівник Київської школи економіки і один з організаторів навчання для майбутніх депутатів у Трускавці. А генеральним прокурором стане Руслан Рябошапка. Також йде обговорення кандидатури Арсена Авакова, але поки немає ясності, яку саме посаду він займе.

Зеленський обрав прем'єр-міністра: що про нього відомо

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною.

А також розповідали про те, що Богдан відповів на скандал з поїздкою в Сен-Тропе в День Незалежності.

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