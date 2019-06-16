Зеленський публічно кинувся у фонтан: відео "порвало" мережу

Зеленський розсмішив інтернет незвичайним вчинком в Маріуполі
Президент Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Таким чином глава держави уникнув тисняви, яка виникла на Театральній площі. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів і коментарів.
Зеленський відвідав Маріуполь з нагоди 5-ї річниці визволення міста від окупації російсько-терористичними угрупованнями в 2014 році.
Глава держави після виступу вийшов до Драмтеатру, і до нього одразу підбігли присутні на захід маріупольці. Виникла справжня тиснява, і через деякий час Зеленський вирішив зробити рішучі кроки, і шляху в обхід шукати не став.
Фото: скріншот
Він просто перебіг через фонтан, попутно забризкав людей - відразу за гарантом кинулися слідом і його охоронці - і викликав масу здивованих і захоплених вигуків. Більш того, прикладу президента одразу наслідували кілька людей, в основному діти.
Після цього Зеленський сів у авто і залишив площу..
Відео: YouTube / Громадське ТБ Донбасу
Користувачі мережі жваво відреагували на дії Зеленського в Маріуполі і діляться своїми враженнями, в цілому позитивно та із часткою доброї іронії відгукуючись про втечу президента через працюючий фонтан - особливо у такі спекотні червневі дні.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, Зеленський показав користувачам мережі фото зі спортзалу на Банковій і зазначив, що гантелі не вкрали.
Також ми писали про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львові.