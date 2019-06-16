Зеленський публічно кинувся у фонтан: відео "порвало" мережу

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський розсмішив інтернет незвичайним вчинком в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Таким чином глава держави уникнув тисняви, яка виникла на Театральній площі. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів і коментарів.

Зеленський відвідав Маріуполь з нагоди 5-ї річниці визволення міста від окупації російсько-терористичними угрупованнями в 2014 році.

Глава держави після виступу вийшов до Драмтеатру, і до нього одразу підбігли присутні на захід маріупольці. Виникла справжня тиснява, і через деякий час Зеленський вирішив зробити рішучі кроки, і шляху в обхід шукати не став.

Фото: скріншот

Він просто перебіг через фонтан, попутно забризкав людей - відразу за гарантом кинулися слідом і його охоронці - і викликав масу здивованих і захоплених вигуків. Більш того, прикладу президента одразу наслідували кілька людей, в основному діти.

Після цього Зеленський сів у авто і залишив площу..

Відео: YouTube / Громадське ТБ Донбасу

Користувачі мережі жваво відреагували на дії Зеленського в Маріуполі і діляться своїми враженнями, в цілому позитивно та із часткою доброї іронії відгукуючись про втечу президента через працюючий фонтан - особливо у такі спекотні червневі дні.

Ізя, ну і як тобі Сарочка? - Не фонтан, але бризки є...

Всі такі в коментах незадоволені - зомбі прямо. А Зе молодець, я теж так хочу побігати;

Бідна охорона... з таким начальником працювати;

Здорово! Самі недавно так по київських фонтанах бігали, в спеку - те, що треба!

Клас, живий президент поки не відривається від народу, головне залишитися таким і вивести на новий успішний рівень Україну;

Уявіть Кіма або Пу в такій ситуації. Місто мертве. Народ вивезений за перший 100 км. Вода у фонтані пройшла всі експертизи . Охоронці бігають з парасольками....

А охорона не бідна, це їх робота. Вчіться працювати люди 100%;

Нормально, а що? Зеленський намагається показати те, що він не тільки президент, а ще й звичайна людина, якій подобається робити те, що й іншим... І що з того, що він президент? Це не означає, що йому треба ходити з похмурою гримасою і на кілометр до себе нікого не підпускати...

Супер! І я так хочу!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, Зеленський показав користувачам мережі фото зі спортзалу на Банковій і зазначив, що гантелі не вкрали.

Також ми писали про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львові.