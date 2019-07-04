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У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила "тролінг" (фото)

STYLERЖиття    04.07.2019 - 19:45
У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила "тролінг" (фото)
У Зеленського переплутали столицю Канади (Фото: колаж РБК-Україна)

Прес-службі Зеленського влаштували справжній лікнеп

Прес-служба президента Володимира Зеленського переплутала столицю Канади Оттаву із найбільшим містом країни Торонто. На сайті глави Української держави публікація анонсу з помилкою датована ще 1 липня. Про це розповіла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Також був опублікований скрін із некоректною інформацією на офіційному інтернет-представництві президента.

"До уваги прес- служби президента. Столиця Канади - Оттава. Не Торонто. Це 5 клас середньої школи, урок географії. Негоже, аби на сайті президента добу висіла інфа, що Торонто - це "столиця Канади"... Насправді, це яскравий маркер, що нові обличчя - не завжди компетентні і професійні...., навіть якщо працювали в західних медіа і мають диплом", - написала Геращенко.

У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила &quot;тролінг&quot; (фото)

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

Також вона додала, що фото зробив уважний Олександр Черевко.

Зазначимо, що прес-служба пізніше відредагувала інформацію про візит Зеленського до Канади. У виправленому анонсі значиться, що президент "візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо - Торонто".

У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила &quot;тролінг&quot; (фото)

Скрін: president.gov.ua

Крім того, Геращенко "на всяк випадок" влаштувала лікнеп для прес-служби глави держави і нагадала назви столиць кількох країн. При цьому у випадку із Нідерландами і сама допустила помилку, але оперативно виправила і визнала свій "промах".

"Про всяк випадок, лікнеп. Столиця Туреччини - Анкара, а не Стамбул... Столиця США - Вашингтон, а не Нью-Йорк.  А то мало куди наступний візит. А ми переживаємо, щоб все було добре.

P. S. Столиця Нідерландів - Амстердам. Уряд і королівська резиденція - в Гаазі. Як і міжнародні суди. Визнаю опєчатку . Хороший привід всім пригадати географію", - йдеться у публікації.

У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила &quot;тролінг&quot; (фото)

У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила &quot;тролінг&quot; (фото)Скрін коментарів: facebook.com/iryna.gerashchenko

Зазначимо, що користувачі мережі жваво долучилися до теми і почали обговорювати казус, іронізуючи над інцидентом.

  • Так в Оттаві теж погана аура! Як називається хвороба про бажання перенесення столиць по всьому світу?
  • Зняли і виправили через півдня;
  • Рукаобличчя...

У Зеленського осоромилися через візит до Канади: мережа підхопила &quot;тролінг&quot; (фото)

Скрін коментарів: facebook.com/iryna.gerashchenko

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент Володимир Зеленський оконфузився із привітанням до Дня Конституції. У новому відеозверненні до українців президент допустив грубу помилку, яка суперечить законодавству України.

Також ми писали про те, що Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".

Нагадаємо, 16-річну Дарину Коцюрубу, яка 25 травня вимагала відставку президента разом зі своїм товаришем в центрі міста Рівне, суд визнав винною.

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