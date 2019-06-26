Більше не робіть таких помилок: Зеленського "потроллили" через історію України

Зеленський потрапив в скандал через історію України (колаж: РБК-Україна)

Підручник з історії був офіційно переданий у приймальню президента Володимира Зеленського

Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім". Відеозвернення до президента у Facebook записав активіст і громадський діяч Андрій Юсов.

Активіст звернувся до Володимира Зеленського з проханням більше не перекручувати історичні факти, називаючи 22 червня 1941 року початком Другої світової війни. Також Юсов вказав на некоректність формулювання "війна ввірвалася в наш дім", оскільки Радянський Союз не був домом, а був "тюрмою народів".

Нагадаємо, що 22 червня 2019 року на Facebook-сторінці Адміністрації президента України з'явилося повідомлення з виразом скорботи про бомбардування Києва у 1941 році. Користувачі мережі відразу ж стали вказувати на помилковість такого звернення.

Зеленський потрапив в скандал через історію України (скрін: facebook.com/president.gov.ua)

Андрій Юсов також нагадав, що у всьому світі датою початку війни вважають 1 вересня 1939 року. А для України вона почалася ще раніше, коли в березні 1939 року Угорщина напала на українське Закарпаття.

Громадський діяч презентував прес-службі президента України підручник "Історія: Україна і світ" для 10 класу, де цей період максимально детально описаний з "прикладами, датами та ілюстраціями".

"Дуже хотілося б, щоб у майбутньому таких різночитань не було. Оскільки кожне слово президента дуже важливе. Воно повинно об'єднувати українців і захищати Україну від зовнішньої агресії", - додав Юсов.

Зеленському подарували підручник з історії України (відео: facebook.com/andriy.yusov)

Нагадаємо, прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель викликали на допит у військову прокуратуру.

До речі, 16-річну Дарину Коцюрубу, яка 25 травня вимагала відставку президента разом зі своїм товаришем в центрі міста Рівне, суд визнав винною.

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