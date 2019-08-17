Без форми, та зі "шведським столом": з 1 вересня школярі будуть вчитися по-новому

Які зміни будуть введені в школі з 1 вересня 2019 (колаж: РБК Україна)

Українську школу і учнів з 1 вересня чекають чергові масштабні зміни

З початком нового навчального року на українських школярів чекає низка нововведень, до яких доведеться звикати як учням, так і їх батькам. Про які десять інновацій нової української школи йде мова, в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що у цьому році 1 вересня випадає на неділю, і адміністрація школи має право сама вирішувати питання перенесення свята дня знань на понеділок, 2 вересня.

Форма вже не обов'язкова

Мабуть, це нововведення стане чи не головним за останні десятиліття. Президент Володимир Зеленський у червні скасував указ Леоніда Кучми 1995 року про обов'язкову шкільну форму.

Немає щеплень - немає школи

З 2019 року в школи і дитячі сади не допустять тих дітей, у яких не буде обов'язкових щеплень, затверджених МОЗ. Якщо ж батьки вперто відмовляються дітям робити щеплення, посилаючись на життєві позиції, вони можуть написати заяву на навчання за індивідуальним графіком або дистанційно.

Які зміни будуть введені в школі з 1 вересня 2019 (фото: pixabay.com)

"Шведський стіл" в їдальні

Ще одним з революційних нововведень стане мультипрофильне меню, яке має з'явитися у всіх школах Києва до кінця 2019-2020 навчального року. Варто відзначити, що на вартість обідів це не вплине. Нововведення полягає в тому, що обід у їдальні нового зразка буде нагадувати "шведський стіл", де учні будуть вибирати те, що їм до смаку.

Світловідбиваючі жилети

Учні молодших класів будуть зобов'язані в темний час доби по дорозі в школу і додому носити світловідбиваючі жилети. Вони будуть індивідуальними і безкоштовними.

Електронний учнівський квиток

Київські школярі зможуть оформити електронні учнівські квитки, якими будуть користуватися для проїзду в громадському транспорті. Це дасть ще одну очевидну перевагу - за допомогою спеціального додатка батьки зможуть відстежити переміщення дитини по місту.

Які зміни будуть введені в школі з 1 вересня 2019 (фото: УНІАН)

Заборона на оголошення оцінок

На весь клас тепер не можна буде оголошувати "Сідай, двійка!". Педагог може загальними фразами оцінити відповідь учня, але оцінку в балах у щоденник він зможе поставити на перерві або після уроків в індивідуальному порядку.

Можна буде вибирати форму навчання

Ті діти, які змушені пропускати уроки через хворобу, зможуть вчиться за спеціальним навчальним планом, розробленим вчителем.

Не тільки вчителі зможуть проводити уроки

Окремі уроки зможуть проводити гуртки або інші організації. Такі заходи деякою мірою зможуть вирішити проблему нестачі профільних педагогів.

Які зміни будуть введені в школі з 1 вересня 2019 (фото: УНІАН)

Дошкам пошани - категоричне ні

Тепер відмінники у навчанні не зможуть побачити свої фото на стенді, адже всі діти різні, і здібності у них також різні - комусь з легкістю дається математика, а хтось талановитий в живописі.

Реформа програми ЗНО-2020 з української літератури і новий предмет для старшокласників

Змін торкнулась і застаріла програма з літератури - деякі твори вирішили прибрати і доповнити новими. А учні 10-11 класів відтепер будуть вивчати фінансову грамотність.

До речі, нещодавно міністр освіти Лілія Гриневич різко висловилася про заборону вчителям вільно займатися репетиторством після основних занять.