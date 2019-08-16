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Українські школярі вивчатимуть фінансову грамотність

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 16:25
Українські школярі вивчатимуть фінансову грамотність
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Підручник включає інформацію про криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти

Учні 9-х та 10-х класів українських шкіл з 1 вересня отримають нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається в повідомленні, навчальний посібник та робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо.

У розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Університету банківської справи та низка експертів.

Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись управляти власними фінансами та в користуватись фінансовими послугами.

Водночас представники Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" впевнені, що читачами нових підручників стануть не лише учні середніх шкіл, а також їхні батьки та родичі, які зможуть знайти у посібнику корисну для себе інформацію.

Пресконференція з нагоди презентації нових навчальних матеріалів для вивчення фінансової грамотності в школах за участі заступника Міністра освіти і науки Вадим Карандій

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити на сайті МОН.

Нагадаємо, за даними проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Україна розділила з Польщею останнє місце за рівнем фінансової грамотності серед країн, де проводилось опитування за методикою до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР).

Нагадаємо, у листопаді 2018 року 43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.

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