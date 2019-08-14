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У МОЗ повідомили без яких щеплень не пустять дітей до школи

Новини » Медицина    14.08.2019 - 16:30
У МОЗ повідомили без яких щеплень не пустять дітей до школи
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МОЗ закликає зробити дітям всі необхідні щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) розповіли щодо необхідних щеплень, які діти повинні мати щоб відвідувати заклади освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр МОЗ.

Зазначається, що МОЗ та МОН закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення.

"Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту", - йдеться у повідомленні.

Також стаття 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Нагадаємо. керівництво навчальних закладів має право вимагати від батьків інформацію, чи дитина отримала щеплення відповідно до Національного календаря щеплень. Медичний працівник у навчальному закладі може порекомендувати, де зробити щеплення.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Ульяна Супрун підкреслила, що рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. МОЗ планує досягти рівня вакцинації у 95%.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация
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