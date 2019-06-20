Володимир Зеленський скасував шкільну форму: усі деталі

Володимир Зеленський скасував шкільну форму (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський визнав недійсним указ Кучми про шкільну форму

Володимир Зеленський скасував обов'язкове носіння шкільної форми для учнів середніх шкіл. Президент визнав недійсним указ від 1996 року. Про це сказано на сайті адміністрації президента.

Зазначимо, що 15 квітня 2019 року на сайті Електронних петицій було розпочато збір підписів за скасування обов'язкового носіння шкільної форми, яку ініціювали батьки учнів середніх шкіл. На сьогоднішній день вона набрала трохи більше 6 тисяч з 25-ти необхідних.

Тим не менш, сьогодні, 19 червня, на сайті з'явився список законопроектів, які втратили чинність. Серед них нормативний акт, підписаний ще за президентства Леоніда Кучми, "Указ Президента України від 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх навчальних закладів".

Володимир Зеленський скасував шкільну форму (фото: УНІАН)

Зокрема, батьки вважали цей указ дискримінаційним, оскільки спочатку він задумувався для забезпечення дітей недорогою шкільною формою, а соціально незахищені категорії населення мали отримати її безкоштовно. Але з тих пір шкільна форма стала настільки дорогою, що вона стала суттєво позначатися на бюджеті сімей з дітьми шкільного віку.

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях розійшлися в думках щодо такого рішення. Дехто вважає, що форма дисциплінує і не дає можливості "матеріально виділитися", деякі закликають президента приймати рішення, що стоються безпеки дітей.

Але багато хто все ж підтримує таке рішення, яке звільнить дітей від обов'язкового "просиджування за партами в синтетиці".

Я - проти. Не потрібно, щоб хтось виділявся матеріально.

Молодець... За зовнішнім виглядом повинні стежити батьки, а не школа і держава, і відповідно батьки повинні виховувати своїх дітей і відповідати за них перед суспільством і Богом...

Володимир Зеленський скасував шкільну форму (скрін: facebook.com)

Неправильне рішення! Учень повинен бути учнем, охайний підтягнутий.

Дійде до того, що діти будуть ходити в школу в купальниках!

Давно пора було звільнити дітей від синтетики... Мокрі сидять за партами паряться.

Якщо в АП можна в трусах, то у школі - без трусів.

Володимир Зеленський скасував шкільну форму (скрін: facebook.com)

Шкільна форма вже давно скасована. Нехай краще займеться захистом дітей.

Правильно, як в Америці.

Кому скасував? Щось я перший раз чую про обов'язкову шкільну форму... Краще б скасував новий правопис української мови.

Володимир Зеленський скасував шкільну форму (скрін: facebook.com)

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