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Школярі Києва отримають електронні учнівські квитки: як їх оформити

STYLERЖиття    15.07.2019 - 16:43
Школярі Києва отримають електронні учнівські квитки: як їх оформити
Електронний учнівський квиток школяра Києва (фото: колаж РБК-Україна)

З вересня київські школярі можуть отримати Електронний учнівський квиток

Електронний учнівський квиток київського школяра можна буде отримати з початку нового навчального року. Такий квиток дає право отримати пільговий проїзд у громадському транспорті столиці. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки.

Спеціальний транспортний додаток допоможе батькам відслідковувати переміщення дитини по місту. Щоб отримати електронний квиток батькам необхідно пройти реєстрацію на порталі надання електронних послуг. При цьому щоб підтвердити свої дані необхідно буде скористатися кваліфікаційним електронним підписом (КЕП, ЕЦП) або BankID.

Щоб замовити шкільний електронний квиток, потрібно в Особистому кабінеті киянина вказати всі необхідні дані про дитину. Також потрібно додати фото школяра.

Школярі Києва отримають електронні учнівські квитки: як їх оформити

Школа (фото: Уніан)

Послуга надається в кілька етапів: відправлена заявка потрапляє в навчальний заклад, де її перевіряють і підтверджують, після чого передають замовлення на друк учнівських квитків.

Електронний учнівський квиток надається за рахунок міського бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, але необхідно буде оплатити цю послугу.

В даний час електронний учнівський квиток надається в тестовому режимі.

Нагадаємо, що під Херсоном відбулося масове побоїще на випускному. У бійці брали участь не тільки школярі, але їх батьки.

Раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області у школі дітей змусили вивчати російську мову.

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