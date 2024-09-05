Увольнение трех министров и анонс передачи Украине систем ПВО IRIS-T: новости за 4 сентября

Верховная Рада Украины решила уволить трех министров, некоторые из них получат новые должности. Тем временем Германия объявила о намерении передать Украине 17 систем ПВО IRIS-T.

Более детально о том, что произошло в среду, 4 сентября, - в материале РБК-Украина .

Рада уволила трех министров

Верховная Рада Украины 4 сентября поддержала проекты постановлений об увольнении трех министров. Такие решения приняли по отношению к:

Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они дополнят семь уже переданных батарей, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как рассказал Bloomberg неназванный чиновник в правительстве Германии, к 2026 году Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T - 12 систем средней дальности и 12 систем малой дальности.

Поврежденные дома и жертвы: россияне ударили по Львову

Российская Федерация утром 4 сентября совершила масштабный обстрел Украины. В частности, во Львове известно о поврежденных домах и жертвах.

Из-за удара оккупантов во Львове погибли семь человек, среди них - двое детей 7 и 14 лет.

Россия меняет ракетную тактику и будет повышать градус эскалации, - Подоляк

Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации, подчеркнул в комментарии YouTube-канала РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский, военный объект или объект критической инфраструктуры.

Украина эвакуировала из Ливана еще одну группу людей, среди которых 11 детей

Украина провела эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана. Были вывезены 14 взрослых и 11 детей, рассказал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, одним из главных приоритетов Украины является безопасность ее граждан как дома, так и за рубежом.

Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену

На заседании фракции "Слуга народа" находился президент Владимир Зеленский. Он убеждал народных депутатов принять его концепцию изменений в правительстве, сообщили источники РБК-Украина в "СН".