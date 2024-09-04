Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они дополнят семь уже переданных батарей.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам Шольца, Германия заказала у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG еще 22 системы IRIS-T. Пять из них предназначены для Бундесвера, а 17 - для Украины.

Канцлер отметил, что семь уже переданных Украине батарей IRIS-T помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников. Четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные - начиная со следующего, пообещал глава немецкого правительства.

"Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина и в будущем могла полностью положиться на нас", - добавил Шольц.

Как рассказал Bloobmerg неназванный чиновник в правительстве Германии, к 2026 году Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T - 12 систем средней дальности и 12 систем малой дальности.