Рада поддержала увольнение главы Минприроды Стрельца
Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он возглавлял должность с 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Увольнение Стрельца поддержали 244 народных депутатов.
Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)
Что известно о Стрельце
Родился 30 июня 1984 года в Днепропетровске (Днепр с 2016-го).
Учился в:
- Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара по специальности "Международная экономика";
- Днепропетровском государственном университете внутренних дел по специальности "Правоведение";
- Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры по специальности "Экология и охрана окружающей среды";
- Днепропетровском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления по специальности "Публичное управление и администрирование".
С 2007 по 2012-й занимал должность главного специалиста и заместителя начальника отдела в структурных подразделениях Днепропетровской облгосадминистрации, а с 2012 по 2014-й - был заместителем начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области.
После этого до 2015-го был исполняющим обязанности директора департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации. С 2015 по 2019 занимал должность директора.
В 2019-м его назначили заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.
С 2020 по 2022-й занимал должность заместителя главы Минприроды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а с ноября 2021 по апрель 2022 - бум временно исполняющим обязанности главы ведомства.
Возглавил Минприроды 14 апреля 2022 года.
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