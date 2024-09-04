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Поврежденные дома и пострадавшие: первые подробности о последствиях атаки РФ на Львов

Среда 04 сентября 2024 06:33
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Поврежденные дома и пострадавшие: первые подробности о последствиях атаки РФ на Львов Фото: во Львове повреждены дома и пострадали люди (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация утром, 4 сентября, совершает масштабный обстрел Украины. В частности, во Львове уже известно о поврежденных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра города Андрея Садового.

"В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома", - говорится в сообщении главы ОВА в 06:16.

Он добавил, что все профильные службы уже направлены на место происшествия.

Через несколько минут мэр Львова Садовой уточнил, что в городе есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома", - сообщил Садовой.

Он уточнил, что в районе улиц Коновальца, братьев Михновских и Мельника много выбитых окон. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте в укрытии", - написал Садовой в конце публикации.

Обновлено в 06:43

В результате атаки на Львов уже известно о 6 пострадавших. Среди них - 10-летний мальчик.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Садовой.

Обновлено 07:08

Мэр Львова сообщил, что в городе временно перекрыты для проезда несколько улиц. В частности, будет ограничен овкх на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту - по ул. Уборочной.

Обновлено в 07:10

По состоянию на это время известно о 17 травмированных в результате обстрела РФ. Среди них двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы. 5 из них в тяжелом состоянии.

Обновлено в 07:23

Председатель Львовской ОВА Козицкий сообщил, что по предварительной информации, по состоянию на это время во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один погибший.

"Один человек, к сожалению, умер. Глубокие соболезнования родным", - написал Козицкий в Telegram.

Масштабный обстрел Украины

В ночь с 3 на 4 сентября страна-агрессор Российская Федерация осуществила и до сих пор продолжает осуществлять масштабный обстрел Украины.

В частности, начиная с вечера 3 сентября, российские войска запустили дроны, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Украины. Ближе к двум часам ночи, Россия подняла в небо 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они, судя по всему, запустили по Украине крылатые ракеты, которые фиксировались около 5 утра.

Кроме того, в промежутке с 5 до 6 утра, в небо взлетели борта Ту-22М3 и МиГ-31К. Параллельно над Украиной сбивали вражеские БпЛА и ракеты.

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Поврежденные дома и пострадавшие: первые подробности о последствиях атаки РФ на Львов
Поврежденные дома и пострадавшие: первые подробности о последствиях атаки РФ на Львов
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