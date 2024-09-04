Украина эвакуировала из Ливана еще одну группу людей, среди которых 11 детей

Украина провела эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана. Были вывезены 14 взрослых и 11 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь и будут направляться в Украину", - сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, одним из главных приоритетов Украины является безопасность ее граждан как дома, так и за рубежом.

"Мы продолжим оказывать помощь гражданам Украины в Ливане. Наше посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены уехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", – подчеркнул он.

Граждане Украины в Ливане, нуждающиеся в эвакуации или находящиеся в опасности, могут обращаться в посольство (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) или на горячую линию МИД (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).

В начале августа президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина стала одной из первых в мире, кто успешно поднял эвакуацию своих граждан из Ливана. Тогда были эвакуированы 30 человек - 21 женщина и 9 детей.