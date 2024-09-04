ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский призвал слуг народа поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену

Среда 04 сентября 2024 19:56
UA EN RU
Зеленский призвал слуг народа поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Кава

На заседании фракции "Слуга народа" находился президент Владимир Зеленский. Он убеждал народных депутатов принять его концепцию изменений в правительстве после того, как Рада сегодня провалила ряд голосований об увольнении министров.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в "Слуге народа".

"Он убеждал, что это консолидированная позиция всех. Что такие изменения надо принять. Президент озвучил кандидатуру на министра иностранных дел, поскольку это его квота - Андрея Сибигу. Также он перечислил других кандидатов, которых предлагается назначить в правительство", - сказал собеседник во фракции.

По данным издания, на заседании также присутствовал премьер-министр и все кандидаты, которых планируется завтра назначить в правительство, для представления и общения с нардепами из "Слуги народа".

Так, по информации РБК-Украина, депутатам предложили назначить, кроме Сибиги в МИД:

  • Германа Сметанина могут назначить главой Минстратегпрома вместо Александра Камышина. По данным источника, Камышин должен быть назначен стратегическим советником президента.
  • Наталью Калмыкову назначить главой Министерства ветеранов.
  • Алексея Кулебу назначить главой Министерства регионального развития и Министерства реинтеграции, которые планируют объединить. В свою очередь Ирина Верещук будет назначена заместителем главы Офиса президента
  • нынешнего главу Фонда госимущества Виталия Коваля назначить главой Минагрополитики.
  • Светлану Гринчук назначить главой Министерства экологии.
  • Ольгу Стефанишину назначить главой - Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом.
  • Николая Точицкого назначить главой Министерства культуры.
  • Матвея Бедного назначить главой Министерства спорта.

При этом Министерство инфраструктуры будет выделено в отдельное ведомство.

Собеседники во фракции предполагают, что после встречи с Зеленским завтра Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.

По состоянию на 19:50 заседание фракции все еще продолжалось.

Что этому предшествовало

Вчера несколько министров подали заявления на увольнение, а уже сегодня на заседании народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы окружающей среды и природных ресурсов.

Но нардепы не поддержали отставку Ирины Верещук с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Позже РБК-Украина узнала, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.

Своего увольнения ожидает также глава МИД Дмитрий Кулеба, он написал заявление об отставке сегодня.

По данным РБК-Украина, Кулеба может возглавить одно из важнейших посольств. Речь о его назначении в Брюссель – где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Слуга народа
NEWS
Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября
Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ