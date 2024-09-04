Рада уволила Камышина из Минстратегпрома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Увольнение Камышина поддержали 243 нардепа. В Раде бывший министр выступил с отчетом.

Фото: Рада уволила Камышина (t.me/yzheleznyak)

Напомним, Александр Камышин написал заявление на увольнение из Минстратегпрома накануне. Он отметил, что сделает закрытый отчет перед комитетами экономики и обороны, а также в Верховной Раде.

Камышин также сообщил, что будет работать на другой должности, связанной с обороной.

По данным источников РБК-Украина, вместо Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей будет назначен один из его заместителей. Вероятно, это будет Сергей Боев. На этот пост также рассматривают нынешнего руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина. А Камышин перейдет на должность советника в Офис президента.

Что известно о Камышине

Александр Камышин окончил Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Международный университет финансов.

Он работал в сфере аудита, финансов, инвестиций. С августа 2021 года работал в "Укрзализныце". Сначала был исполняющим обязанности главы правления, затем временным главой правления.

С марта 2022 года по февраль 2023 года Камышин был главой правления "Укрзализныци". После этого его назначили советником президента вне штата. На этой должности он проработал 19 дней.

21 марта 2023 года Александр Камышин был назначен министром стратегических отраслей промышленности.