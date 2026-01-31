Без встречи с Путиным вопрос территорий решить невозможно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Cesky Rozhlas.
По словам главы государства, вопрос территорий не может быть решен исключительно техническими группами.
"Как минимум мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", - сказал Зеленский.
В этом же контексте он подчеркнул, что нужна встреча на троих, так как частью гарантий безопасности Украины является членство страны в ЕС, а также "коалиция желающих.
Позже Зеленский вновь заявил, что для решения вопроса территорий нужна личная встреча с Путиным.
"На сегодняшний день (есть - ред.) 20-пунктный план по окончанию войны, а там именно эти болезненные вопросы, о которых вы сказали, касающиеся территориальных вопросов.То есть эти вопросы, еще раз подчеркиваю, не считаю, что кто-то, кроме лидеров, сможет решить", - пояснил украинский лидер.
Также он добавил, что важно, чтобы мирный план из 20 пунктов подписали не только США, Украина и России, но тут важно слово и ЕС, так как в документе предусмотрено членство в Евросоюзе.
Напомним, на прошлых выходных в ОАЭ впервые прошли переговоры между Украиной, США и Россией. Американцы оценили встречу положительно, а в Киеве назвали ее содержательной.
Накануне этих переговоров Зеленский говорил, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым на встрече.
Уже после переговоров источники издание Axios были настолько довольны результатом, что предположили, что в встреча Зеленского и Путина может состоятся уже в ближайшее время.
В четверг 29 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает только Москву для встречи с Зеленским. Сам украинский лидер категорически отверг возможность встречи в Москве, но при этом публично пригласил Путина в Киев.