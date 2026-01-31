Без встречи с Путиным вопрос территорий решить невозможно, - Зеленский

По словам главы государства, вопрос территорий не может быть решен исключительно техническими группами.

"Как минимум мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", - сказал Зеленский.

В этом же контексте он подчеркнул, что нужна встреча на троих, так как частью гарантий безопасности Украины является членство страны в ЕС, а также "коалиция желающих.

Позже Зеленский вновь заявил, что для решения вопроса территорий нужна личная встреча с Путиным.

"На сегодняшний день (есть - ред.) 20-пунктный план по окончанию войны, а там именно эти болезненные вопросы, о которых вы сказали, касающиеся территориальных вопросов.То есть эти вопросы, еще раз подчеркиваю, не считаю, что кто-то, кроме лидеров, сможет решить", - пояснил украинский лидер.

Также он добавил, что важно, чтобы мирный план из 20 пунктов подписали не только США, Украина и России, но тут важно слово и ЕС, так как в документе предусмотрено членство в Евросоюзе.