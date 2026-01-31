Без зустрічі з Путіним питання територій вирішити неможливо, - Зеленський

За словами глави держави, питання територій не може бути вирішене виключно технічними групами.

"Щонайменше ми повинні мати можливість у тому чи іншому форматі підтримувати контакт із Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату, на мій погляд, із того, що я бачу, наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань", - сказав Зеленський.

У цьому ж контексті він підкреслив, що потрібна зустріч на трьох, оскільки частиною гарантій безпеки України є членство країни в ЄС, а також "коаліція охочих".

Пізніше Зеленський знову заявив, що для вирішення питання територій потрібна особиста зустріч із Путіним.

"На сьогоднішній день (є - ред.) 20-пунктний план по закінченню війни, а там саме ці болючі питання, про які ви сказали, що стосуються територіальних питань, тобто ці питання, ще раз підкреслюю, не вважаю, що хтось, крім лідерів, зможе вирішити", - пояснив український лідер.

Також він додав, що важливо, щоб мирний план із 20 пунктів підписали не тільки США, Україна і Росія, але тут важливе слово і ЄС, оскільки в документі передбачено членство в Євросоюзі.