ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет

Швейцария, Давос, Четверг 22 января 2026 15:40
UA EN RU
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили встречу в Давосе, на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Никифоров подтвердил, что встреча Трампа и Зеленского уже завершилась. По его словам, президенты поговорить тет-а-тет. В общем встреча длилась чуть больше часа.

В Офисе президента оценивают встречу двух президентов, как "хорошую" - соответствующий комментарий дал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Дмитрий Литвин.

Напомним, что во время сого выступления на Давосе Трамп сказал, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако на момент анонса украинский лидер находился в Киеве. Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике. В Швейцарию он отправился только утром 22 января. А уже днем оба лидера встретились.

Кстати, планировалось, что Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов. Но в итоге о подписании документа не говорили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Форум в Давосе Встреча Зеленского и Трампа Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов