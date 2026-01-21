Трамп об Украине: мы умеренно близки к соглашению

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и еще раз анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности Трамп отметил, что США помогают странам НАТО поддерживать Украину, иначе, мол, "Путин бы уже давно захватил" ее. Также он в очередной раз вспомнил своего предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена и заявил, что якобы "было бы начало Третьей мировой".

"Стив Уиткофф прекрасно ведет переговоры. Мы не начнем Третью мировую. Это развитие событий могло бы закончиться Третьей мировой, если бы не мы. Но сейчас ситуация немножко улучшается", - сказал президент США.

Относительно вопроса о том, насколько близко стороны подошли к заключению мирного соглашения, Трамп пожаловался, что думал, что он сможет быстро прекратить боевые действия в Украине, но "на самом деле все оказалось не так".

"ООН должна была бы делать гораздо больше. Ну, все равно, мы сейчас спасаем миллионы жизней", - заявил он.

По словам Трампа, Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "взаимно ненавидят друг друга", а это, мол, "очень плохо для договоренностей". Также, добавил он, стороны якобы не могут договориться между собой.

"Когда Украина хочет подписать соглашение, то Россия не хочет, и наоборот. Мы стараемся сделать все возможное. Я думаю, что я бы сказал, что мы умеренно близки к подписанию соглашения. Например, когда Россия готова на какие-то условия, то президент Зеленский не готов... И когда Зеленский хочет подписать какое-то соглашение, то Путин не готов. Они никогда не соглашаются", - пожаловался Трамп.

Он добавил, что "трудно достичь баланса", но США будут дальше работать над миром в Украине, поскольку "убивают тысячи людей каждую неделю". При этом Трамп снова анонсировал встречу с Зеленским именно 21 января.

"Сегодня вечером я встречусь с президентом Зеленским, и я надеюсь, что рано или поздно они смогут сесть за стол переговоров и достичь договоренностей. Но оба, если они этого не сделают, то они просто дураки... Я не хочу никого обижать, но нам нужно все-таки достичь каких-то договоренностей", - резюмировал он.