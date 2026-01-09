ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и Трамп подпишут сделку о реконструкции Украины на 800 млрд долларов, - СМИ

Давос, Пятница 09 января 2026 22:53
UA EN RU
Зеленский и Трамп подпишут сделку о реконструкции Украины на 800 млрд долларов, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января сделку о процветании Украины на 800 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Западные источники сообщили изданию, что Зеленский и Трамп подпишут сделку на Всемирном экономическом форуме, который пройдет 19-23 января в Давосе.

The Telegraph пишет, что Зеленский рассчитывал на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы финализировать как экономический план процветания, так и договоренность о гарантиях безопасности после войны.

Но союзники из "коалиции желающих" отговорили его от такой поездки и предложили Всемирный экономический форум как "более подходящую площадку для встречи с Трампом".

Источники журналистов рассказали, что план заключается в том, чтобы использовать эту встречу для окончательного согласования экономического соглашения.

Европейские чиновники, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не спешить с переговорами с президентом США, поскольку считают, что он в настоящее время поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

Что предусматривает план процветания

Ожидается, что план процветания будет рассчитан на привлечение порядка 800 млрд долларов в течение десяти лет и направлен на восстановление Украины и перезапуск ее экономики.

Документ предполагает возможность предоставления кредитов, грантов и запуска инвестиционных проектов с участием частных компаний, за счет которых планируется аккумулировать необходимые средства.

В Киеве рассчитывают, что участие США в послевоенном восстановлении, в том числе в проектах, потенциально интересных Дональду Трампу, повысит готовность Вашингтона предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Основой соглашения стала сделка по полезным ископаемым, заключенная в прошлом году, которая дала американским инвесторам доступ к будущим проектам в сфере добычи в Украине.

План процветания

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом план восстановления Украины.

Предусматривается, что в Украине будут созданы рабочие места, европейские и американские компании смогут начать бизнес в Украине на специальных условиях и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Давос Помощь Украине Война в Украине
Новости
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка