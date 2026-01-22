ua en ru
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе началась

Давос, Четверг 22 января 2026 14:25
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе началась Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Незадолго перед встречей Трамп рассказал журналисту Sky News о "приближении" к мирному соглашению по войне в Украине.

"Сегодня, как вы знаете, президент (Зеленский, - ред.) и я будем обсуждать этот вопрос. Мы встречаемся с президентом Путиным сегодня или завтра, поэтому люди едут туда, и я думаю, что они приближаются к соглашению. Много людей погибает. Мы должны это сделать", - сказал Трамп.

Мирный план США

Напомним, Дональд Трамп считает, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что именно Украина, а не Россия, затягивает процесс заключения мирного соглашения и назвал Зеленского основным препятствием.

Отметим, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной, несмотря на отсутствие признаков готовности Кремля к компромиссу относительно своих требований.

Уиткофф заявил, что вместе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, 22 января отправится в Москву для переговоров с Путиным.

Во время встречи стороны планируют обсудить 20-пунктный план прекращения войны, который, по словам спецпосланника Трампа, готов более чем на 90%.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зеленский и Трамп могут подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.

По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.

