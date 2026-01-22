ua en ru
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня

Давос, Четверг 22 января 2026 10:45
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с лидером США Дональдом Трампом. Такую встречу вчера неожиданно анонсировал сам Трамп, Зеленский экстренно прибыл на форум.

Все что известно о вероятной встрече Зеленского и Трампа сегодня - читайте в материале РБК-Украина.

Главное

  • Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 14:00.
  • Зеленский во вторник отменил поездку в Давос из-за последствий обстрелов и критической ситуации со светом в стране,
  • В Давосе есть украинская делегация, в частности глава ОП Кирилл Буданов и секретарь СНБО Рустем Умеров,
  • Трамп прибыл в Давос вчера и заявил, что планирует встретиться с Зеленским,
  • На форуме был Уиткофф, он встречался с украинской делегацией,
  • Уиткофф и Кушнер сегодня в Москве встретятся с Путиным. Встреча состоится после 20:00.

Зеленский летит в Давос

Отвечая на вопросы СМИ во вторник, 20 января, Зеленский заявил, что выбирает Киев, а не экономический форум в Давосе. Такое заявление прозвучало на фоне сложной ситуации со светом в столице после очередного обстрела РФ.

Впрочем, он не исключил, что все еще может измениться, если на форуме будут подписаны определенные документы с США. В частности, план процветания, и гарантии безопасности.

Впрочем, сегодня утром стало известно, что Зеленский уже прибыл в Давос. Встреча с Трампом запланирована предварительно на 14:00.

Что сказал Трамп

Трамп прибыл в Давос вчера и в ходе выступления заявил, что планирует встретиться с Зеленским "сегодня". Американский лидер в очередной раз заявил также, что диктатор РФ Владимир Путин хочет остановить войну, этого же хочет и Зеленский.

"Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы встретимся с ним. Он тоже хочет прекратить эту войну", - заявил Трамп.

Главные заявления Трампа - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Трамп также заявил, что "мы умеренно близки к подписанию соглашения" и если Зеленский и Путин не подпишут его, то "они просто дураки".

Уиткофф летит к Путину

Вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который также находится в Давосе, анонсировал визит в Москву. Как позже подтвердил и Путин, 22 января он встретится с командой Трампа.

Говоря о предстоящей встрече с Путиным, Уиткофф отметил, что Путин заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. При этом западные СМИ сообщали, что американцы везут диктатору обновленный мирный план.

Отметим, до этого на полях форума в Давосе представители Трампа встречались с украинской переговорной командой. В частности, с главой ОП Кириллом Будановым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

В Кремле заявили, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоится после 20:00.

- Что известно о мирном плане?

- Мирный план - документ, над разработкой которого США работают с Украиной и РФ. В мирном плане на данный момент 20 пунктов, большинство из них согласованы. Однако, не решенными остаются ключевые - вопрос территорий на ЗАЭС.

- Какие пункты мирного плана до сих пор не согласованы?

- Не согласованными остается вопрос территорий. РФ хочет, чтобы Украина полностью вышла из Донбасса, для Украины это неприемлемо. США предлагают компромисс - свободную экономическую зону на Донбассе. Однако, Зеленский считает, что соответствующее решение должен принимать народ Украины. Поэтому, если СЭЗ будет в мирном плане - его будут выносить на референдум.

Вторым вопросом, по которому нет согласия является контроль над ЗАЭС. Украина предлагает совместный контроль вдвоем с США. Россияне же хотят контролировать ЗАЭС вместе с США и без Украины.

- Что известно о гарантиях безопасности от США?

- Гарантии безопасности от США для Украины пока не подписаны. По данным СМИ, они вероятно будут предоставляться Украине на 15 лет. Однако, Зеленский заявлял, что обсуждал сроки с Трампом и ждет от него окончательного решения.

