Встреча Уиткоффа с Путиным и пошлины Трампа против Индии: новости за 6 августа

Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали

Спецпосланник США Стив Уиткофф, который находится с визитом в Москве, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходили в Кремле.

Что известно о первых деталях переговоров Уиткоффа и Путина - в материале РБК-Украина.

Трамп ударил по Индии 25% пошлинами из-за ее торговли с Россией

Президент США Дональд Трамп ввел против Индии дополнительные 25% пошлины. Причина - торговые связи Дели с Москвой.

В указе Трампа сказано, что на основании полученной от высокопоставленных чиновников информации президент пришел к выводу, что "политика правительства Российской Федерации продолжают представлять исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

СБУ готовит новые операции против России: Зеленский уже их согласовал

Президент Украины Владимир Зеленский во время доклада главы СБУ Василия Малюка согласовал новые операции Украины.

Также, по словам главы украинского государства, во время первого полугодия Служба безопасности Украины достигла значительных успехов в уничтожении российских систем противовоздушной обороны.

В Польше официально новый президент: кто такой Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий в среду, 6 августа, принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Церемония началась с исполнения национального гимна, после чего глава Сейма Шимон Головня поприветствовал аудиторию и пригласил Навроцкого к присяге.

Зеленский после разговора с Трампом: похоже, РФ больше настроена на перемирие

Россия во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом показала, что она теперь больше настроена на перемирие с Украиной, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, теперь главное, чтобы Россия не обманула Украину и США.