Зустріч Віткоффа з Путіним і мита Трампа проти Індії: новини за 6 серпня

Зустріч Віткоффа і Путіна: відомі перші деталі

Спецпосланець США Стів Віткофф, який перебуває з візитом у Москві, провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори проходили в Кремлі.

Що відомо про перші деталі переговорів Віткоффа і Путіна - в матеріалі РБК-Україна.

Трамп вдарив по Індії 25% митами через її торгівлю з Росією

Президент США Дональд Трамп ввів проти Індії додаткові 25% мита. Причина - торговельні зв'язки Делі з Москвою.

В указі Трампа зазначено, що на підставі отриманої від високопоставлених чиновників інформації президент дійшов висновку, що "політика уряду Російської Федерації продовжує становити виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

СБУ готує нові операції проти Росії: Зеленський уже їх погодив

Президент України Володимир Зеленський під час доповіді голови СБУ Василя Малюка погодив нові операції України.

Також, за словами глави української держави, під час першого півріччя Служба безпеки України досягла значних успіхів у знищенні російських систем протиповітряної оборони.

У Польщі офіційно новий президент: хто такий Кароль Навроцький

Кароль Навроцький у середу, 6 серпня, склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посаді Анджея Дуду.

Церемонія почалася з виконання національного гімну, після чого голова Сейму Шимон Головня привітав аудиторію і запросив Навроцького до присяги.

Зеленський після розмови з Трампом: схоже, РФ більше налаштована на перемир'я

Росія під час переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом показала, що вона тепер більше налаштована на перемир'я з Україною, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тепер головне, щоб Росія не обдурила Україну і США.