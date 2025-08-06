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В Польше официально новый президент: кто такой Кароль Навроцкий

Среда 06 августа 2025 11:47
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В Польше официально новый президент: кто такой Кароль Навроцкий Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Кароль Навроцкий в среду, 6 августа, принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию принятия присяги Навроцким.

Инаугурация нового президента Польши

Торжества происходят в Варшаве в здании Сейма на сессии Национального собрания (объединенное заседание Сейма и Сената), которое открыл маршал Сейма Польши Шимон Головня.

Церемония началась с исполнения национального гимна, после чего глава Сейма поприветствовал аудиторию и пригласил Навроцкого к присяге. Головня официально подтвердил, что Польша получила нового президента.

"Вступая в должность президента Республики Польша волей народа, я торжественно клянусь, что буду оставаться верным положениям Конституции, непоколебимо защищать достоинство нации, независимость и безопасность государства, и что благо родины и процветание ее граждан всегда будут моим высшим императивом. Да поможет мне Бог", - провозгласил Навроцкий во время присяги.

Нового президента встретили громкими аплодисментами депутаты партии "Право и справедливость" (PiS).

Инаугурация состоялась в присутствии уже экс-президента Польши Анджея Дуды и его жены. Также присутствовали члены правительства, в частности премьер-министр Дональд Туск.

После присяги Навроцкий начал выступать с речью перед Национальным собранием.

Всего в течение дня в Польше пройдут несколько официальных мероприятий, посвященных вступлению Навроцкого в должность президента.

Так, в Королевском замке новому главе государства вручат высшие государственные награды - Орден Белого Орла и Орден Возрождения Польши. Эти награды традиционно получает каждый новоизбранный президент Польши в начале своего срока.

После завершения церемонии награждения он вместе с первой леди торжественно прибудут в президентский дворец, который станет их официальной резиденцией на следующие 5 лет.

Финальным аккордом дня станет церемония у могилы Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве. Там новый президент получит полномочия главнокомандующего польской армии.

В Польше официально новый президент: кто такой Кароль Навроцкий

Фото: президент Польши Кароль Навроцкий во время принятия присяги (Getty Images)

Что известно о Кароле Навроцком

Кандидат от "Права и справедливости" Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше, набрав чуть более 51% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил с результатом более 48%.

Кароль Навроцкий - историк по образованию и экс-глава Института национальной памяти. Его карьера сопровождалась скандалами, в частности - демонтажем памятников Красной армии, скрытым авторством книги о польском гангстере и неоднократными обвинениями в сотрудничестве с криминальными кругами, которые сам политик объясняет работой по ресоциализации.

Его позиция в отношении Украины вызывает неоднозначную реакцию. Навроцкий выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности относительно Волынской трагедии.

Он не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС до "полного выяснения исторической правды". В своих предвыборных обещаниях он подписал декларацию из восьми пунктов. Среди них несколько касались украинских вопросов: не позволять отправку польских солдат на территорию Украины; не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Перед выборами Навроцкий получил поддержку американского президента Дональда Трампа во время визита в США.

Он продвигает свою программу "План 21", которая включает налоговую реформу (снижение НДС), создание Фонда прорывных технологий, строительство Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав.

Он также выступает против обязательной вакцинации, поддерживает запрет абортов и высказывается против легализации гражданских партнерств.

Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но когда именно состоится эта встреча - пока неизвестно.

Однако известно, что 31 июля 2025 года лидеры провели первый телефонный разговор с момента победы Навроцкого на выборах.

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Польша Президент инаугурация Кароль Навроцкий
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