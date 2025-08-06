СБУ готовит новые операции против России: Зеленский уже их согласовал

Во время первого полугодия Служба безопасности Украины достигла значительных успехов в уничтожении российских систем противовоздушной обороны. Детали спецопераций остаются конфиденциальными, однако их эффект уже ощутим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции . Спасибо СБУ за силу!", - добавил он.

Президент отметил, что отдельного внимания заслуживают результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО за первое полугодие.

"Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - добавил он.

По его словам, прежде всего говорили о:

Операции СБУ

Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.

Этой операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". И, как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один такой день украинской спецоперации.

В то же время в этом месяце стало известно, что Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи".

В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.