Встреча в Нью-Йорке и изменение риторики Трампа. Главное из переговоров за неделю

Хотя в переговорах о завершении российско-украинской войны продолжается затишье, на этой неделе состоялась знаковая встреча президентов Украины и США.

РБК-Украина рассказывает о том, чем Трамп сумел удивить всех на этой встрече и будет ли она иметь практические последствия.

Главное:

О чем говорили Зеленский и Трамп в США?

Изменил ли Трамп отношение к РФ?

Как на изменение риторики Трампа ответила Россия?

Трамп верит в Украину

Главным событием недели стала очередная встреча президентов Украины и США, которая состоялась в Нью-Йорке. Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели разговор на полях Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.

После встречи и с Зеленским президент США написал в соцсети Truth Social, что Россия является "бумажным тигром", а Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность при поддержке Евросоюза и потом "пойти еще дальше".

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию Украины и России, и, увидев экономические проблемы, которые это вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в такой позиции, чтобы бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальных границах", – подчеркнул Трамп.

Согласно заметке, восстановление территориальной целостности Украины возможно "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, в частности, НАТО".

Также Трамп пообещал, что США будут и в дальнейшем поставлять оружие НАТО, чтобы Альянс мог использовать его по своему усмотрению (то есть, предоставлять Украине).

Впоследствии Зеленский подтвердил, что изменение риторики Трампа связано с информацией, которую тот получил от украинского лидера во время встречи. Более того, по словам президента Украины, его американский визави поддержал право Киева бить в ответ на удары Российской Федерации. В частности, и по энергетике.

"Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты", – сказал Зеленский.

Санкции и отказ от российской нефти

Ранее Трамп заявлял, что прежде чем США наложат новые санкции на Россию, от закупки энергоносителей у РФ должны отказаться все страны Евросоюза, в частности, Венгрия и Словакия. В ходе разговора Зеленский высказал мнение, что Словакия могла бы отказаться от закупки российских энергоресурсов при определенных условиях.

"Я имел разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути и тогда они примут идею", – сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

В свою очередь Трамп сообщил о предстоящих контактах с Венгрией по этому поводу.

"Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним буду разговаривать", – сказал он.

Впрочем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил, что его страна не намерена отказываться от закупок российской нефти, даже если Трамп обратится с таким требованием.

Кроме того, Трамп взялся за еще одного крупного покупателя российских энергоресурсов – Турцию. Во время встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом он призвал Анкару сократить закупку энергоносителей у России. В качестве рычага влияния американский лидер рассматривает возможность вновь допустить Турцию к производству истребителей F-35.

Реакция России

В Кремле на изменение риторики Трампа ответили сдержанно. В то же время резко возросло количество нарушений воздушного пространства европейских членов НАТО российскими самолетами. Комментируя сравнение РФ с бумажным тигром, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор "не тигр" и ассоциируется скорее с медведем, а "бумажных медведей не бывает".

Песков отметил, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Трампа, которые тот сделал накануне. По его словам, "изменение тона президента США связано с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским".

На полях Генассамблеи ООН также встретились госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров. Во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.

"Госсекретарь повторил призыв президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", – говорится в сообщении госдепа.

Что повлияло на позицию Трампа

Резкое изменение риторики президента США западные медиа оценивают по-разному, так же как ее причины. По данным The Wall Street Journal, чиновники администрации Трампа, которые выступают за более решительную позицию по поддержке Украины, донесли до президента США реальную ситуацию на поле боя в Украине. В частности, они подчеркнули незначительный прогресс России на фронте. Кроме того, во время встречи с Зеленским Трамп получил информацию о "новом контрнаступлении", которое запланировали Вооруженные силы Украины и потребует американской поддержки.

Британское издание The Telegraph написало, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп сделал "разительный разворот". Издание обращает внимание, что в его последних словах тезисы Трампа о поддержке Украины США уже не фигурируют. Более того, американский лидер фактически перекладывает ответственность за Украину на Европу и НАТО.

Похожего мнения придерживается и Reuters. Неназванные собеседники информагентства комментируя громкое заявление Трампа, предупредили, что американский лидер может сигнализировать, что теперь именно Европе следует помогать Украине.

"Он (Трамп - ред.), похоже, говорит свое "прощайте", не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, карты для нас понятны. Мы знаем, что должны делать", – рассказал в комментарии Reuters западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный восточноевропейский дипломат отметил, что комментарии Трампа об Украине направлены на то, чтобы показать, что "он начинает дистанцироваться, посылая сигнал, что это вопрос Европы".

В то же время New York Post пишет, что настаивание Трампа на том, что Украина может вернуть все оккупированные земли, является "стратегическим шагом", направленным на попытку втянуть Москву в переговорный процесс. Источники издания в Белом доме отметили, что такие заявления не означают изменение политики Вашингтона, а скорее выступают элементом переговорной тактики по давлению на Россию, которая сейчас не проявляет интереса к перемирию.