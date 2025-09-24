Громкое заявление Трампа об Украине может указывать на отстранение от войны, - Reuters

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о способности Украины вернуть территории с помощью Евросоюза мог намекнуть, что он отдаляется от вопроса войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неназванные собеседники издания, комментируя громкое заявление Трампа об Украине, предупредили, что американский лидер может сигнализировать, что теперь именно Европе следует помогать Украине.

"Он, похоже, говорит своё "прощайте", не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, карты для нас ясны. Мы знаем, что должны делать", - рассказал в комментарии Reuters западноевропейский чиновник.

При этом высокопоставленный восточноевропейский дипломат отметил, что комментарии Трампа об Украине направлены на то, чтобы показать: "он начинает дистанцироваться, посылая сигнал, что это вопрос Европы".

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал заявление Трампа, но отметил, что пришло время Европе действовать решительнее.

"Мы можем добиться гораздо большего, не все европейские государства выполнили то, что обещали Украине. Мы должны посмотреть, какие еще финансовые и военные варианты у нас есть", - добавил он, подчеркнув, что Европе будет нелегко нарастить усилия в сфере безопасности.

При этом директор по международной безопасности в RUSI Нил Мелвин считает, что такое заявление указывает на то, что понимание Трампа войны РФ против Украины изменилось.

"Он признал, что конфликт более сложный, и он явно разочарован Путиным. Поэтому, я думаю, это, возможно, успех украинской и европейской дипломатии, что это объяснение дошло до него", - уточнил он.