В Кремле нелепо ответили на заявление Трампа о "бумажном тигре"
В Москве придумали нелепое объяснение на высказывание президента США Дональда Трампа, который накануне назвал Россию "бумажным тигром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.
Комментируя сравнение РФ с бумажным тигром, Песков заявил, что страна-агрессор "не тигр", а ассоциируется скорее с "медведем".
"Россия - не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - сказал пресс-секретарь Путина.
Песков говорит, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно войны России против Украины.
По его словам, "изменение тона президента США связано с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским".
Что предшествовало
В заметке в соцсети Truth Social, опубликованной после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, Дональд Трамп поставил под сомнение военную и экономическую силу России.
Он назвал ее "бумажным тигром" и отметил, что при поддержке ЕС Украина может не только вернуть оккупированные территории, но и "пойти дальше".