ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле нелепо ответили на заявление Трампа о "бумажном тигре"

Среда 24 сентября 2025 11:35
UA EN RU
В Кремле нелепо ответили на заявление Трампа о "бумажном тигре" Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве придумали нелепое объяснение на высказывание президента США Дональда Трампа, который накануне назвал Россию "бумажным тигром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

Комментируя сравнение РФ с бумажным тигром, Песков заявил, что страна-агрессор "не тигр", а ассоциируется скорее с "медведем".

"Россия - не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков говорит, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно войны России против Украины.

По его словам, "изменение тона президента США связано с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским".

Что предшествовало

В заметке в соцсети Truth Social, опубликованной после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, Дональд Трамп поставил под сомнение военную и экономическую силу России.

Он назвал ее "бумажным тигром" и отметил, что при поддержке ЕС Украина может не только вернуть оккупированные территории, но и "пойти дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп Песков
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"