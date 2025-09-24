Трамп усвоил непростой урок и "умывает руки" от войны в Украине, - The Telegraph
Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют, что он "умывает руки" от войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegtaph.
Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп сделал "поразительный разворот".
А именно, в его последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.
"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах", - вспоминает газета его пост на платформе Truth Social.
Еще одно подобное заявление глава Белого дома озвучил после встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом", - сказал Трамп.
The Telegraph подчеркивает, что американский лидер фактически перекладывает ответственность по Украине на Европу и НАТО.
"Вместо того чтобы пообещать новую помощь Украине или усилить давление на Россию, Трамп фактически перекладывает ответственность на Европу и НАТО. Он не анонсирует дополнительной поддержки Киева и не угрожает Москве новыми санкциями. Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам", - отметили в газете и добавили, что такая позиция Трампа вряд ли изменит ситуацию относительно войны в Украине.
Поддержка Украины США
Как известно, Вашингтон все еще не ввел обещанные жесткие санкции против России, которые бы ударили по военной машине Кремля.
Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "терпение Трампа не безгранично" и он имеет возможность и варианты ввести санкции против РФ.
Однако европейские дипломаты предполагают, что Трамп пытается избежать антироссийский санкций, выдвигая ЕС нереальные требования по скорейшему отказу от импорта российских энергоресурсов.
В то же время известно, что Украина уже получает первое оружие от США в рамках PURL.
При этом стоит отметить, что механизм PURL предусматривает закупку оружия НАТО в США за счет других союзников Альянса в Европе.