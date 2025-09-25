Трамп поддержал право Украины бить по российской энергетике, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары Российской Федерации. В частности, и по энергетике.

Зеленский сказал, что во время их встречи накануне Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары тем же. По его словам, Трамп сказал то же самое о заводах по производству дронов или ракетных базах, хотя у России они хорошо защищены.

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает то, что мы можем ответить по энергетике", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже имеет дроны, которые могут наносить удары вглубь России, но также сказал, что есть дополнительная система вооружения, которую он хотел бы получить, чтобы ускорить окончание войны. Однако он не раскрыл, о каком именно оружии идет речь.

Удары России по энергетике Украины

В 2023 году Россия наносила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, начатых еще осенью 2022-го. Целью атак было обесточивание городов и создание гуманитарного кризиса зимой. Несмотря на это украинская энергосистема выдержала благодаря ремонтным бригадам, поставке оборудования от западных партнеров и мерам по энергосбережению.

В 2024 году РФ возобновила тактику массированных обстрелов энергетических объектов, делая акцент на генерацию и высоковольтные подстанции. Наибольшие атаки произошли в мае, когда враг наносил комбинированные удары ракетами и дронами. Это привело к существенным повреждениям, в частности на крупных ТЭС и ГЭС. Тогда в Украине были введены аварийные и плановые отключения электроэнергии.

В 2025 году российские обстрелы стали еще более интенсивными и системными. Враг пытается максимально подорвать энергетический потенциал Украины перед зимним сезоном, атакуя не только крупные энергетические узлы, но и объекты газовой и тепловой инфраструктуры.