Трамп получил информацию о новом "запланированном контрнаступлении" Украины, - WSJ

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что Трамп 23 сентября очень высоко оценил действия украинской армии на фронте и пренебрежительно прокомментировал военные усилия РФ. Такая резкая смена позиций президента США произошла на фоне неспособности россиян достичь успехов на поле боя.

Российская экономика замедляется, российские войска несут большие потери. А президент Украины Владимир Зеленский и его союзники смогли завоевать расположение Трампа, согласовав усилия.

При этом американские чиновники, выступающие за более решительную позицию в вопросе поддержки Украины, донесли до Трампа реальную ситуацию на поле боя в Украине. В частности, они подчеркнули незначительный прогресс России на фронте.

Кроме этого, Трампу сообщили о запланированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он потребует поддержки США, но только в разведывательной сфере. Это важно, поскольку Трамп, по заявлению официальных лиц США, изменил риторику, но не свою политику.

Трамп разрешает продажу Украине вооружения. Но он ограничил использование американского оружия для ударов по так называемой "суверенной территории" России - регионов, которые входили в состав РФ до февраля 2022 года.