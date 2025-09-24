ua en ru
Трамп получил информацию о новом "запланированном контрнаступлении" Украины, - WSJ

США, Среда 24 сентября 2025 22:32
Трамп получил информацию о новом "запланированном контрнаступлении" Украины, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп получил информацию о "новом контрнаступлении", которое запланировали Вооруженные силы Украины - и которое потребует американской поддержки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что Трамп 23 сентября очень высоко оценил действия украинской армии на фронте и пренебрежительно прокомментировал военные усилия РФ. Такая резкая смена позиций президента США произошла на фоне неспособности россиян достичь успехов на поле боя.

Российская экономика замедляется, российские войска несут большие потери. А президент Украины Владимир Зеленский и его союзники смогли завоевать расположение Трампа, согласовав усилия.

При этом американские чиновники, выступающие за более решительную позицию в вопросе поддержки Украины, донесли до Трампа реальную ситуацию на поле боя в Украине. В частности, они подчеркнули незначительный прогресс России на фронте.

Кроме этого, Трампу сообщили о запланированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он потребует поддержки США, но только в разведывательной сфере. Это важно, поскольку Трамп, по заявлению официальных лиц США, изменил риторику, но не свою политику.

Трамп разрешает продажу Украине вооружения. Но он ограничил использование американского оружия для ударов по так называемой "суверенной территории" России - регионов, которые входили в состав РФ до февраля 2022 года.

Выступление Трампа в ООН

Президент Трамп 23 сентября выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где предположил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность. Для этого ее должна поддержать Европа.

Россия, по мнению президента США, оказалась "бумажным тигром", поскольку она не имеет весомых успехов на фронте. А украинская армия оказалась значительно сильнее, чем об этом думали.

По этому поводу Зеленский заявил, что американский президент будет поддерживать Украину до конца. А вот в СМИ считают иначе: там предполагают, что заявление Трампа свидетельствует о том, что президент США хочет отстраниться от войны в Украине.

