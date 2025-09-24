ua en ru
Прекратить убийства, пойти на мир: Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США

США, Среда 24 сентября 2025 21:16
Прекратить убийства, пойти на мир: Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Государственного департамента США.

Представитель Госдепартамента Томми Пиггот подтвердил, что Лавров и Рубио провели встречу, как и планировалось ранее. Во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.

"Госсекретарь повторил призыв президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отметим, о возможной встрече Рубио и Лаврова объявлялось и ранее. В частности упоминание об этом появилось в официальном публичном расписании встреч государственного секретаря США.

Выступление Трампа в ООН

Напомним, президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность - а затем пойти дальше, чем просто восстановление. Также он обозвал Россию "бумажным тигром" и выразил свое огромное разочарование российским диктатором Владимиром Путиным.

В России заявления Трампа вызвали мощную истерику. Тем временем акции европейских оборонных компаний на фоне слов президента США рванули вверх. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент будет поддерживать Украину до конца - это демонстрирует его заявление в ООН.

