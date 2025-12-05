Встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась, - СМИ

В Соединенных Штатах Америки состоялась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. Сейчас переговоры уже завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Источники в делегации рассказали изданию, что "встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась. С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Переговоры по мирному плану США

Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине, который разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

Первоначальный вариант документа насчитывал 28 пунктов, но откровенно они были очень выгодны России. В связи с этим 23 и 30 октября делегации США и Украины провели консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. Отметим, что первая встреча была в Женеве (Швейцария), вторая в Майами

Уже во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить уже обновленный документ.

После 5-часовых переговоров к СМИ вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Он заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Его слова были восприняты, как отказ от американского предложения. Однако на следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что это не так.

Через несколько дней на эту тему высказался и сам Путин. Он сказал, что отклонил часть мирных предложений и сообщил, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя до переговоров в РФ была информация, что документ после консультаций с Украиной сократился до 19-20 пунктов.

Издание NYT уточнило, что один из "пакетов", о которых было упомянуто выше, касаются украинского суверенитета. В частности, ограничения численности ВСУ и дальности ракет. Другие же пакеты - уже о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, а также более широкие вопросы безопасности Европы.

После встречи в Кремле было анонсировано, что теперь делегации США и Украины проведут новую, уже третью встречу. В частности, о ее завершении мы и писали выше.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что задача делегации - получить полную информацию о том, что прозвучало в Кремле.

Кроме того, о переговорах высказался советник ОП Александр Бевз. Он сообщил, что делегация Украины будет обсуждать подготовленный в Женеве модифицированный вариант мирного плана. Также Бевз добавил, что дальнейшие решения будет принимать президент Украины.