Путин отклонил часть мирных предложений США по Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что отклонил часть мирных предложений США по Украине, а всего в американском "мирном плане" теперь 27 пунктов, разделенных на четыре пакета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое цитируют российские СМИ.
В частности российский диктатор заявил, что встреча со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером длилась долго, потому что США предложили пройти по каждому пункту мирных предложений. Мол, это была "полезная и нужная встреча".
Также Путин сказал, что отныне в "мирном плане" аж 27 пунктов. По его заявлению, американская сторона якобы "разделила 27 пунктов своего плана на четыре отдельных пакета и предложила обсуждать их по очереди".
Часть мирных предложений США при этом Россия, по словам диктатора, отклонила. Какие именно это были предложения, Путин не сказал.
"Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа", - заявил он.
Отметим, что в этом интервью Путин публично размечтался, что Россия "в любом случае" захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины. Диктатор цинично заявил, что Киев, мол, "выбрал воевать".
Напомним, что Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным доработанный документ. Встреча длилась пять часов, после нее помощник Путина Юрий Ушаков, заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.
Формулировки Ушакова были восприняты как отказ Путина от мирного плана США. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на следующий день утверждал, что это якобы не так.