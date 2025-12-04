Путин отклонил часть мирных предложений США по Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что отклонил часть мирных предложений США по Украине, а всего в американском "мирном плане" теперь 27 пунктов, разделенных на четыре пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое цитируют российские СМИ.

В частности российский диктатор заявил, что встреча со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером длилась долго, потому что США предложили пройти по каждому пункту мирных предложений. Мол, это была "полезная и нужная встреча".

Также Путин сказал, что отныне в "мирном плане" аж 27 пунктов. По его заявлению, американская сторона якобы "разделила 27 пунктов своего плана на четыре отдельных пакета и предложила обсуждать их по очереди".

Часть мирных предложений США при этом Россия, по словам диктатора, отклонила. Какие именно это были предложения, Путин не сказал.

"Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа", - заявил он.