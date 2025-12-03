ua en ru
В Кремле отрицают отказ Путина от мирного плана США

Среда 03 декабря 2025 12:32
В Кремле отрицают отказ Путина от мирного плана США Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве утверждают, что российский диктатор Владимир Путин якобы не отклонял мирный план США о завершении войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

"Формулировка, что Путин отверг мирный план США по Украине, неправильная, это не так", - заявил Песков.

Встреча Путина и Уиткоффа

Напомним, вчера спецпосланник США Стив Уиткофф в компании зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Основной темой встречи стала последняя версия мирного плана для Украины.

Саммит состоялся после двух дней переговоров во Флориде между украинскими и американскими чиновниками, а также после визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию.

Две недели назад американцы представили Киеву мирный план из 28 пунктов, который многие аналитики назвали не просто выгодным для Москвы, а даже условиями капитуляции Украины.

С тех пор состоялись переговоры между США и Украиной в Женеве и во Флориде, во время которых дипломаты доработали этот мирный план, который теперь представили Кремлю.

Однако перед встречей в Москве фактически признали, что не заинтересованы в прекращении войны, ведь Кремль настаивает на "достижении целей" так называемой "СВО".

Уже после встречи в Кремле рассказали подробности переговоров Виткоффа и Путина заявив, что обсуждалась суть плана, а не конкретные предложения.

Также российская сторона утверждает, что Путин провел "очень полезные" переговоры с посланцами США, однако они не смогли достичь согласия относительно плана прекращения войны в Украине.

