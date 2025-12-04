США поделили мирный план на четыре "пакета", Украины касается только один, - СМИ
США разделили свой "мирный план" на четыре "пакета", каждый из которых планируют обсудить с россиянами. Один из "пакетов" касается вопросов суверенитета Украины, другие - экономического сотрудничества США и России, европейской безопасности и тому подобное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что переговоры по этим четырем "пакетам" ведутся параллельно. Один из "пакетов" - это вопросы украинского суверенитета, такие, как ограничение ее армии и дальности ракет.
Другие "пакеты" вопросы территориальных уступок, экономическое сотрудничество между США и Россией после войны, а также более широкие вопросы европейской безопасности. При этом оригинальный "план" содержал 28 пунктов, почти все из них были неприемлемыми для Украины и Европы. Поэтому план был переработан.
Но после этого свое недовольство выразили уже россияне. Издание отмечает, что такая реакция российского диктатора Владимира Путина на "мирный план" США не стала чем-то неожиданным, поскольку его цели не изменились.
"Путин несколько недель назад сказал: это может занять много времени - мы достигнем наших целей; это может стоить дороже и длиться дольше, чем нам хочется, но мы это сделаем... Я на самом деле думаю, что это их менталитет", - сказал по этому поводу государственный секретарь США Марко Рубио.
Проблематика поиска мира
Пятичасовая встреча спецпосланников президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - с Путиным в Кремле стала шестой и самой длинной встречей, когда американцы и россияне обсуждали план. Именно по итогам встречи стало известно о разделении мирных предложений на пакеты.
Украина, со своей стороны, имеет ряд условий, которыми не собирается уступать. А в Европе и в Вашингтоне царит скептицизм относительно успеха мирных инициатив.
Любое соглашение, которое положит конец войне, будет болезненным и несправедливым. Кажется, что нам еще очень далеко до набора условий, которые соответствуют минимально приемлемым критериям России и являются достаточно приемлемыми для Украины, чтобы Соединенные Штаты могли убедить Киев принять их", - высказалась военный аналитик Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Встреча в Кремле и "мирные планы"
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что отклонил часть мирных предложений США по Украине. Также он подтвердил, что сейчас в "мирном плане" США 27 пунктов, разделенных на четыре "пакета".
Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву, чтобы обсудить с Путиным доработанный "мирный план США". Встреча длилась пять часов, после нее помощник Путина Юрий Ушаков, заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.
При этом западными СМИ заявления Ушакова были восприняты, как полный отказ Путина от мирного плана США. Но представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день в комментарии пропагандистам начал утверждать, что это якобы не так.