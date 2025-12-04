У Зеленского раскрыли цель новых переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США
Украинская делегация в США 4 декабря будет обсуждать подготовленный в Женеве модифицированный вариант американского мирного плана. Решение после обсуждения будет принимать президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает со ссылкой на сообщение советника Офиса президента Александра Бевза в Facebook.
По его словам, во время встречи во Флориде украинская делегация обсуждала с представителями США тот документ, который был подготовлен в Женеве. Фактически, это модифицированный мирный план США, но уже с учтенными предложениями Украины.
"Дискуссии в Майами были продуктивными и в том числе касались проблемных вопросов плана. Работа продолжается, документ остается динамичным", - отметил Бевз.
Что касается новой встречи во Флориде, то там секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов хотят получить информацию о посещении Кремля спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и фидбэк от Дональда Трампа.
Далее уже президент Украины Владимир Зеленский даст поручение переговорной группе по всем последующим действиям. Ключевые политические проблемы все еще планируется обсуждать исключительно на высшем уровне - Украина готова к таким переговорам.
"Публичные сигналы из Москвы остаются ультимативными. Задача украинской команды - несмотря на это продолжать дипломатическую и политическую работу для достижения устойчивого мира. Но дипломатия должна сочетаться с давлением на агрессора, должны быть усилены санкции, нужны четкие решения по использованию активов РФ для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности", - отметил Бевз.
Отдельно советник ОПУ отметил важную роль Европы. Украина, добавил он, активно коммуницирует с европейцами каждый день, чтобы полностью привлечь их к процессу мирных переговоров.
Отметим, президент Зеленский 4 декабря подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией. Предполагается, что встреча состоится в этот же день.
Мирный план США: последние новости
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря прилетели в Москву и обсудили обновленный мирный план с российским диктатором Владимиром Путиным.
После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается. После этого пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не отвергал предложений США.
По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну". Уже 4 декабря Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.