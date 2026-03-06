Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии вызвало громкий дипломатический скандал. Киев заявил о захвате заложников, тогда как Будапешт заявляет о "подозрениях в отмывании денег".

Все о ситуации с задержанием инкассаторов с деньгами, зачем это Орбану и исчезнут ли доллары из касс украинских банков - в материале РБК-Украина .

Главное: Задержание : в Венгрии остановили два инкассаторских авто Ощадбанка и 7 работников. Они перевозили из Австрии 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

: в Венгрии остановили два инкассаторских авто Ощадбанка и 7 работников. Они перевозили из Австрии 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Локация : Машины оказались на территории Антитеррористического центра Венгрии.

: Машины оказались на территории Антитеррористического центра Венгрии. Обвинения Венгрии : Будапешт заявляет о подозрении в "отмывании денег, операцию якобы курировали бывшие должностные лица СБУ и ПС ВСУ.

: Будапешт заявляет о подозрении в "отмывании денег, операцию якобы курировали бывшие должностные лица СБУ и ПС ВСУ. Судьба инкассаторов : Венгерские власти приняли решение о депортации всех 7 украинских сотрудников банка.

: Венгерские власти приняли решение о депортации всех 7 украинских сотрудников банка. Реакция МИД Украины : Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию. Киев готовит меры на уровне ЕС и не исключает санкций.

: Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию. Киев готовит меры на уровне ЕС и не исключает санкций. Действия Нацбанка : Нацбанк срочно направил в Будапешт делегацию во главе с заместителем главы НБУ.

: Нацбанк срочно направил в Будапешт делегацию во главе с заместителем главы НБУ. Уголовное производство: Нацполиция Украины возбудила дело по статьям о захвате заложников и незаконном лишении свободы.

Что произошло, позиция Ощадбанка

Поздно вечером 5 марта Ощадбанк заявил, что в Венгрии были задержаны два инкассаторских автомобиля банка вместе с семью работниками службы инкассации. В банке отметили, что задержание произошло безосновательно.

По данным GPS, машины сейчас находятся в центре Будапешта неподалеку от одной из венгерских силовых структур.

Как выяснило РБК-Украина от источников, речь идет о территории Антитеррористического центра Венгрии. Примечательно, что в день операции венгерский премьер Виктор Орбан лично посещал данный спеццентр.

В то же время местонахождение самих сотрудников банка пока неизвестно. Консульский доступ к ним Венгрия блокирует.

Ночью министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла украинцев в заложники и завладела средствами.

По данным Ощадбанка, в инкассаторских автомобилях перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Банк сообщил, что машины осуществляли регулярный рейс из Австрии, в соответствии с договоренностями между Raiffeisen Ban и Ощадбанком, а весь груз был оформлен в соответствии с международными таможенными процедурами.

Ощадбанк требует немедленного освобождения людей и возвращения имущества.

Версия Венгрии

В Будапеште соглашаются, что автомобили перевозили ценности из Австрии в Украину. Впрочем, Налоговая и таможенная служба Венгрии заявила, что причиной задержания якобы стало "подозрение в отмывании денег".

Венгерская сторона утверждает, что"операцию мог курировать генерал СБУ в отставке. Но о ком именно идет речь венгры не говорят.

Также Будапешт требует объяснений относительно общих объемов ввоза валюты Украиной через их территорию с начала года. Также венгерская сторона опубликовала фото налички и золота, захваченного у украинских инкассаторов.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт подозревает, что "речь идет о деньгах украинской военной мафии".

"У нас есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, это огромная сумма наличных, и возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных. Если это действительно трансакция между банками, то возникает вопрос, почему банки не осуществляют перевод между собой, почему нужно перевозить такую большую сумму наличных, к тому же через Венгрию", - утверждает он.

Задержанных инкассаторов депортируют

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что венгерские таможенники установили личности всех семи украинцев, причастных к транспортировке ценностей.

В Будапеште утверждают, что операцию якобы координировал бывший генерал СБУ, а его заместителем был экс-майор Воздушных сил Украины. Также, по версии венгерской стороны, к перевозке могли быть привлечены люди с военным опытом.

На основании этих выводов венгерские власти решили выдворить всех семерых задержанных украинцев из страны.

Нацбанк отправил команду в Будапешт

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что срочно отправил команду в Будапешт для прояснения ситуации.

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - заявил Пышный.

Параллельно НБУ прорабатывает обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

Нацбанк требует от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания работников Ощадбанка.

Реакция украинских властей

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал действия Венгрии частью внутренней политической кампании Орбана и шантажом.

"Список требований Орбана в отношении Украины этим утром был особенно показательным. Это то, что обычно случается после того, как людей берут в заложники: требования. Мы не будем терпеть этот государственный бандитизм", - написал Сибига в соцсети Х.

Глава МИД подчеркнул, что Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры и готовит соответствующие меры на уровне ЕС, включая возможные санкции.

"Мы ожидаем решительной реакции от наших партнеров", - добавил он.

МИД созывает иностранный дипкорпус и советует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что по состоянию на данный момент, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов ​​или освобождению граждан Украины венгерская сторона не предприняла.

"Продолжаем требовать их немедленного увольнения и доступа консулов. Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов", - отметил Тихий.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, захват украинских заложников Венгрией напоминает Москву в 90-х, и было бы несколько странным, если бы это не произошло лишь спустя несколько дней после визита окружения Орбана в Кремль (глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно посетил Москву).

"Украинское правительство требует немедленного освобождения наших граждан. Мы примем соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности виновных", - написала она в соцсети Х.

Нацполиция Украины начала расследование

Правоохранители начали уголовные производства по двум статьям:

ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 147 УКУ (захват заложников).

Полицейские также обратились в Европол, налогово-таможенную службу Венгрии и полицию, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия.

Политическая провокация Орбана. Что говорят эксперты

Политолог Владимир Фесенко считает, что это сознательная провокация Орбана, который хочет втянуть Украину в политическую войну перед выборами.

"Орбан хочет от нас, чтобы конфликт перешел на более высокий уровень. Чтобы он был уже не просто информационным, а материальным, чтобы он был уже конфликтом юридическим. Чтобы появились для Орбана поводы обвинять нас в антивенгерских действиях, не просто в том, что его лично обижают, а в том, что вот Украина там унижает венгров и так далее. То, что он сам так делает, он об этом говорить не будет. Он хочет нас спровоцировать", - пояснил Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Он советует действовать исключительно в правовом поле ЕС и избегать зеркальных задержаний венгров.

В частности отвечать через европейские институты, которые могут напомнить премьеру Венгрии об общих правилах ЕС. Также, по его словам, следует использовать юридические механизмы внутри самой Венгрии.

Фесенко отметил, что несмотря на авторитарные проявления, Венгрия все же не является полностью авторитарным государством и остается частью европейского правового пространства.

Поэтому там не могут бесконечно удерживать под стражей людей, тем более иностранцев, без надлежащих процедур и правовых оснований. Поэтому в конце концов венгерским властям придется освободить украинских граждан.

Каковы финансовые последствия, что будет с наличными в Украине

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина назвал ситуацию нестандартной, но некритичной.

Он отмечает, что это создаст логистические трудности для Ощадбанка, но не приведет к критическому дефициту валюты в кассах, поскольку существуют другие коридоры.

Дело в том, что валюту в Украину завозят несколькими маршрутами - в частности через Польшу, Словакию и Молдову, поэтому в случае проблем на одном направлении банки могут переориентировать перевозки, объясняет Шевчишин.

По его словам, только в январе в Украину ввезли около 808 млн долларов наличной валюты, тогда как средний объем осенью составлял примерно 1,1-1,2 млрд долларов в месяц.

На этом фоне задержанная сумма является значительной, но составляет лишь около 10-й части месячного объема ввоза наличных. Так что речь идет скорее о нестандартной ситуации с логистикой, чем об угрозе для валютного рынка.

В дополнение, остается неизвестным, куда именно эта наличность должна была идти, поскольку есть разные источники. Аналитик приводит пример, что оборот наличных через границу происходит и через валютные операции украинцев за рубежом.

В частности, в приграничных регионах соседних стран накапливается наличная гривна, которую банки или финансовые учреждения впоследствии обменивают и возвращают в финансовую систему.

Именно поэтому такие перевозки могут включать различные виды валютных операций, а не только доставку наличных в кассы банков.

Напомним, что инцидент произошел на фоне очередного обострения отношений между Украиной и Венгрией.

Будапешт требует бесперебойного транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Орбан обвиняет Украину в искусственных препятствиях.

Зато Киев объясняет, что трубу повредили россияне, и если венгры продолжают блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, то они не видят смысла в восстановлении нефтепровода, который и дальше будет поставлять нефть из РФ.