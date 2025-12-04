ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Готовы к любым вариантам". Зеленский назвал цель встречи с командой Трампа

Украина, Четверг 04 декабря 2025 22:26
UA EN RU
"Готовы к любым вариантам". Зеленский назвал цель встречи с командой Трампа Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Задача украинских переговорщиков в США - получить полную информацию о результатах визита американской делегации в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 4 декабря, украинские представители продолжат разговор в США с командой американского лидера Дональда Трампа.

"Наша задача сейчас - получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин (российский диктатор - ред), чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас, на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что Украина будет "максимально конструктивно" работать со всеми партнерами для наступления "достойного мира".

Только достойный мир означает реальную безопасность, мы вполне осознаем, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров", - добавил он.

Мирный план США

Напомним, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря обсудили в Москве обновленный мирный план с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается.

Позже пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не отвергал предложений США.

Согласно данным СМИ, Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну".

В четверг, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине мирный план США
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне