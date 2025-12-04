"Готовы к любым вариантам". Зеленский назвал цель встречи с командой Трампа
Задача украинских переговорщиков в США - получить полную информацию о результатах визита американской делегации в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Он рассказал, что сегодня, 4 декабря, украинские представители продолжат разговор в США с командой американского лидера Дональда Трампа.
"Наша задача сейчас - получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин (российский диктатор - ред), чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас, на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий", - подчеркнул украинский президент.
Зеленский отметил, что Украина будет "максимально конструктивно" работать со всеми партнерами для наступления "достойного мира".
Только достойный мир означает реальную безопасность, мы вполне осознаем, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров", - добавил он.
Мирный план США
Напомним, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря обсудили в Москве обновленный мирный план с российским диктатором Владимиром Путиным.
После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается.
Позже пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не отвергал предложений США.
Согласно данным СМИ, Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали не раскрываются, но сам Трамп заявил журналистам, что, по мнению его представителей, Путин "хочет завершить войну".
В четверг, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер должны провести очередной раунд переговоров с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.