ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности

Вторник 02 декабря 2025 19:20
UA EN RU
Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности Фото: Стив Уиткофф встретился с Путиным (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Кремле с российским диктаторов Владимиром Путиным. На переговоры по мирному плану приехал также и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Все подробности американо-российских переговорах о мирном плане - в материале РБК-Украина ниже.

Встреча в Кремле

Встреча представителей США и РФ началась в Кремле около 19:00 по киевскому времени. От США на встрече Уиткофф и Кушнер, от РФ - Путин, его помощник Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности

Фото: Стив Уиткофф встретился с Путиным (Getty Images)

Как анонсировалось, на встрече будет обсуждаться мирный план США по завершению войны в Украине.

Как пишет CNN, встреча началась с обсуждения прогулки Уиткоффа и Кушнера по Москве. В настоящее время переговоры проходят за закрытыми дверями без прессы.

Детальнее о том, что предшествовало встрече Уиткоффа и Путина - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Украина ждет сигналы от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания переговоров в Кремле американская сторона поинформирует Украину об их итогах. От результатов встречи будут зависеть дальнейшие шаги на пути к миру.

Кроме того, сегодня в СМИ появилась информация, что после РФ Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским. При этом украинский лидер, отвечая на вопрос о вероятности встречи с Уиткоффом в ближайшие дни, заявил, что все будет зависеть от результатов переговоров в Кремле.

Мирный план США: что о нем известно на сегодня

Информация о мирном плане США появилась в СМИ в ноябре, речь шла о неком документе из 28 пунктов. Также сообщалось, что к его разработке привлекались россияне. Украиская делегация провела несколько раундов переговоров с США - в Женеве и Майами, где стороны работали над согласованием документа. Именно эту версию плана, как ожидается, Уиткофф и повез Путину.

Как сегодня сообщил Зеленский, план состоит из 20 пунктов. По его словам, самыми чувствительными пунктами являются вопросы территорий, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности.

Подробнее о том, откуда взялся мирный план США и что о нем говорили в Украине, США и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Стив Уиткофф Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит