Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Кремле с российским диктаторов Владимиром Путиным. На переговоры по мирному плану приехал также и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Все подробности американо-российских переговорах о мирном плане - в материале РБК-Украина ниже.

Встреча в Кремле

Встреча представителей США и РФ началась в Кремле около 19:00 по киевскому времени. От США на встрече Уиткофф и Кушнер, от РФ - Путин, его помощник Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Фото: Стив Уиткофф встретился с Путиным (Getty Images)

Как анонсировалось, на встрече будет обсуждаться мирный план США по завершению войны в Украине.

Как пишет CNN, встреча началась с обсуждения прогулки Уиткоффа и Кушнера по Москве. В настоящее время переговоры проходят за закрытыми дверями без прессы.

Детальнее о том, что предшествовало встрече Уиткоффа и Путина - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Украина ждет сигналы от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания переговоров в Кремле американская сторона поинформирует Украину об их итогах. От результатов встречи будут зависеть дальнейшие шаги на пути к миру.

Кроме того, сегодня в СМИ появилась информация, что после РФ Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским. При этом украинский лидер, отвечая на вопрос о вероятности встречи с Уиткоффом в ближайшие дни, заявил, что все будет зависеть от результатов переговоров в Кремле.

Мирный план США: что о нем известно на сегодня

Информация о мирном плане США появилась в СМИ в ноябре, речь шла о неком документе из 28 пунктов. Также сообщалось, что к его разработке привлекались россияне. Украиская делегация провела несколько раундов переговоров с США - в Женеве и Майами, где стороны работали над согласованием документа. Именно эту версию плана, как ожидается, Уиткофф и повез Путину.

Как сегодня сообщил Зеленский, план состоит из 20 пунктов. По его словам, самыми чувствительными пунктами являются вопросы территорий, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности.