Зустріч делегацій України та США у Маямі завершилася, - ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки відбулась зустріч української та американської делегацій щодо миру в Україні. Наразі переговори вже завершені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Джерела у делегації розповіли виданню, що "зустріч української та американської делегацій у Маямі закінчилася. Із українського боку у переговорах брав участь секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Переговори щодо мирного плану США

Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмітрієв.

Початковий варіант документу налічував 28 пунктів, але відверто вони були дуже вигідні Росії. У зв'язку з цим 23 і 30 жовтня делегації США та України провели консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. Зазначимо, що перша зустріч була в Женеві (Швейцарія), друга в Маямі

Вже у вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити вже оновлений документ.

Після 5-годинних перемовин до ЗМІ вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Його слова були сприйняті, як відмова від американської пропозиції. Проте наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що це не так.

Через кілька днів на цю тему висловився й сам Путін. Він сказав, що відхилив частину мирних пропозицій та поінформував, що тепер документ налічує 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча до переговорів в РФ була інформація, що документ після консультацій з Україною скоротився до 19-20 пунктів.

Видання NYT уточнило, що один із "пакетів", про які було згадано вище, стосуються українського суверенітету. Зокрема, обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет. Інші ж пакети - вже про територіальні поступки, економічне співробітництво США та РФ після війни, а також більш ширші питання безпеки Європи.

Після зустрічі у Кремлі було анонсовано, що тепер делегації США та України проведуть нову, вже третю зустріч. Зокрема, про її завершення ми і писали вище.

Перед цим президент України Володимир Зеленський анонсував, що завдання делегації - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Кремлі.

Окрім того, про переговори висловився радник ОП Олександр Бевз. Він повідомив, що делегація України буде обговорювати підготовлений у Женеві модифікований варіант мирного плану. Також Бевз додав, що подальші рішення буде ухвалювати президент України.