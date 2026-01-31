Усилия Трампа были зря? Писториус скептичен о готовности России к миру

"По Украине надо признать, что президент США (Дональд Трамп - ред.) внес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков, что Россия серьезно хочет мира", - заявил министр.

Он отметил, что россияне продолжают бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью. Причем это происходило в то время, когда делегации проводили переговоры в Абу-Даби.

"Во время переговоров в Абу-Даби Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения - зимой при минус 20 градусах", - сказал Писториус.

Министр обороны подчеркнул, что когда дело доходит до сути, то глава Кремля Владимир Путин придерживается своих максимальных требований и не демонстрирует готовности к компромиссу.

Кроме того, Писториус высказался относительно недельного энергетического перемирия, на которое Россия согласилась. Чиновник сомневается в серьезности Москвы.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не надо было бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", - резюмировал глава немецкого Минобороны.