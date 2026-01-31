Зусилля Трампа були марними? Пісторіус скептично ставиться до готовності Росії до миру

"Щодо України треба визнати, що президент США (Дональд Трамп - ред.) вніс рух у мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру", - заявив міністр.

Він наголосив, що росіяни продовжують бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю. Причому це відбувалося у той час, коли делегації проводили переговори в Абу-Дабі.

"Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку при мінус 20 градусах", - сказав Пісторіус.

Міністр оборони підкреслив, що коли справа доходить до суті, то глава Кремля Володимир Путін дотримується своїх максимальних вимог і не демонструє готовності до компромісу.

Окрім того, Пісторіус висловився щодо тижневого енергетичного перемир'я, на яке Росія погодилась. Посадовець маю сумніви у серйозності Москви.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках", - резюмував глава німецького Міноборони.