Дерзкое нападение на ТЦК: в Ровно неизвестные "отбили" мужчин после ВЛК

Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.

"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", - сказано в заявлении.

Также в ТЦК отметили, что в результате нападения военнообязанные граждане совершили побег из служебного автомобиля.

Командование Ровенского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного преступления в полицию.