Дерзкое нападение на ТЦК: в Ровно неизвестные "отбили" мужчин после ВЛК

Фото: неизвестные напали на военнослужащих ТЦК в Ровно (facebook.com_RivneTTCKtaSP)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 6 февраля, на группу оповещения Ровенского областного ТЦК напали неизвестные, которые помогли сбежать военнообязанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ровенского ОТЦК в Telegram.

Читайте также: Ударил ножом и убежал: в Одессе мужчина напал на военного ТЦК

Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.

"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", - сказано в заявлении.

Также в ТЦК отметили, что в результате нападения военнообязанные граждане совершили побег из служебного автомобиля.

Командование Ровенского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного преступления в полицию.

 

Другие нападения на ТЦК

Напомним, в понедельник, 2 февраля, во Львове женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранители.

Ранее, 1 февраля, в Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК. Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия.

Отметим, 31 января в Житомирском районе произошла стрельба между военным ТЦК и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. В результате возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

Кроме того, 14 января в поселке Рудное вблизи Львова неизвестные стреляли в микроавтобус ТЦК. Полиция проводила операцию по поиску причастных к инциденту.

